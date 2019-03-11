|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Все одно побудуємо!'' У ЄС розсердилися через газопровід Путіна

1.7тЧитати матеріал російською

В Австрії заявили, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" буде закінчено вчасно, незважаючи на вплив поправок в Газову директиву ЄС.

Таку заяву зробив глава нафтогазової компанії OMV Райнер Зеле, передає ТАСС. За його словами, на даному етапі "Газпром" і його європейські партнери розглядають різні сценарії розвитку подій

"Зараз ми тільки обмінюємося думками про різні сценарії розвитку подій. Але тільки тоді, коли фінальний текст (Газової директиви. - Ред.) буде для нас доступним, ми зможемо вже більш інтенсивно говорити про те, які дії з нашого боку будуть потрібні", - сказав він.

"На даний момент оцінки такі, що ми закінчимо проект за графіком. Вся політична дискусія, яка стосується реалізації проекту, не є для мене пріоритетною. Ми отримали дозволи на будівництво, і там, де ми їх отримали, ми будуємо", - зазначив Зеле.

Новини
"Газовий" удар Путіна по Україні: США не можуть зупинити РФ

За словами глави австрійської компанії, він обговорював цю тему з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером на нещодавній зустрічі в Москві. Зеле додав, що для інвесторів "не дуже приємно те, що у проекту змінюється правова ситуація".

"І тут виникає питання про те, наскільки ця директива матиме зворотну силу, тому що всі дозволи, які ми отримали, діють на старих правових підставах. Тому в значній мірі це буде питання в юридичній площині", - пояснив він.

''Все одно побудуємо!'' У ЄС розсердилися через газопровід Путіна

Як повідомлялося, Газова директива Європейського Союзу з поправками буде застосовуватися до російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Північний потік - 2
Місце
Австрія
Теги
Новини РосіїПівнічний потік - 2
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Готовьтесь пилить хохлы, да не плату за транзит, а трубу свою)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги