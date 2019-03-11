''Все одно побудуємо!'' У ЄС розсердилися через газопровід Путіна

В Австрії заявили, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" буде закінчено вчасно, незважаючи на вплив поправок в Газову директиву ЄС.

Таку заяву зробив глава нафтогазової компанії OMV Райнер Зеле, передає ТАСС. За його словами, на даному етапі "Газпром" і його європейські партнери розглядають різні сценарії розвитку подій

"Зараз ми тільки обмінюємося думками про різні сценарії розвитку подій. Але тільки тоді, коли фінальний текст (Газової директиви. - Ред.) буде для нас доступним, ми зможемо вже більш інтенсивно говорити про те, які дії з нашого боку будуть потрібні", - сказав він.

"На даний момент оцінки такі, що ми закінчимо проект за графіком. Вся політична дискусія, яка стосується реалізації проекту, не є для мене пріоритетною. Ми отримали дозволи на будівництво, і там, де ми їх отримали, ми будуємо", - зазначив Зеле.

За словами глави австрійської компанії, він обговорював цю тему з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером на нещодавній зустрічі в Москві. Зеле додав, що для інвесторів "не дуже приємно те, що у проекту змінюється правова ситуація".

"І тут виникає питання про те, наскільки ця директива матиме зворотну силу, тому що всі дозволи, які ми отримали, діють на старих правових підставах. Тому в значній мірі це буде питання в юридичній площині", - пояснив він.

Як повідомлялося, Газова директива Європейського Союзу з поправками буде застосовуватися до російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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