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Все через Крим: в США заявили про новий удар по Росії

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США можуть посилити санкції проти Росії, введені через анексію українського Криму в 2014 році.

Таку заяву в Варшаві в суботу, 31 серпня, після зустрічі з політиками з Польщі та України зробив міністр енергетики США Рік Перрі, пише Reuters.

"Вашингтон, швидше за все, продовжить посилювати санкції проти Росії після анексії Криму в 2014 році", – зазначив він.

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Рік Перрі заявив про посилення санкцій проти Росії

Рік Перрі заявив про посилення санкцій проти Росії

Відзначимо, проти Кремля виступив також і президент Польщі Анджей Дуда, який провів зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським, що прибув до Варшави, де проходять заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни.

У США заявили про посилення санкцій проти Росії

У США заявили про посилення санкцій проти Росії

Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США заявили про введення другого пакету санкцій проти Росії через справу про отруєння ексшпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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Тема
Санкції проти Росії
Особи
Рік Перрі Анджей Дуда Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
санкции
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