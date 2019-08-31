Все через Крим: в США заявили про новий удар по Росії

США можуть посилити санкції проти Росії, введені через анексію українського Криму в 2014 році.

Таку заяву в Варшаві в суботу, 31 серпня, після зустрічі з політиками з Польщі та України зробив міністр енергетики США Рік Перрі, пише Reuters.

"Вашингтон, швидше за все, продовжить посилювати санкції проти Росії після анексії Криму в 2014 році", – зазначив він.

Рік Перрі заявив про посилення санкцій проти Росії

Відзначимо, проти Кремля виступив також і президент Польщі Анджей Дуда, який провів зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським, що прибув до Варшави, де проходять заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни.

У США заявили про посилення санкцій проти Росії Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США заявили про введення другого пакету санкцій проти Росії через справу про отруєння ексшпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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