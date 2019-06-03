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"Все більше економлять": в Україні водії знайшли заміну бензину

1.8тЧитати матеріал російською

В Україні водії все більше економлять на бензині. Головні причини – дорожнеча і наявність альтернативного пального, передусім дешевого скрапленого газу.

Аналіз даних показує, що ринок продажів газу, починаючи з 2013 року, в середньому зростав на 8-10%, повідомляє "Сегодня".

За два роки – 2015 і 2016 (коли подорожчав долар) – темпи зростання були відповідно 15% і 30%, а потім знову опустилися до 10%.

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"Безумовно, це вигідно, така тенденція спостерігається з 2008 року. Вже 10 років поступово наростає обсяг реалізації скрапленого газу та збільшується кількість переобладнаних автомобілів", – повідомив директор спецпроектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Однак експерт не прогнозує поголовного переходу бензинових авто на газ.

"Є як принципові противники цього пального, так і ті, хто їздить трохи, 1,5-2 тис. км на рік, тому термін окупності ГБО для них розтягнеться на десятиліття. Це, наприклад, селяни, які використовують авто як "робочу конячку" під час сільгоспробіт, а також для поїздок за покупками й у справах до найближчого райцентру, – підсумував Рябцев.

В Україні водії все більше економлять на бензині

В Україні водії все більше економлять на бензині

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія забороняє з 1 червня продавати або провозити через свою територію нафтопродукти в Україну. Винятки можуть стосуватися лише тих компаній, які отримають спеціальний дозвіл.

Таке рішення ризикує залишити український ринок не тільки без російських нафтопродуктів, але й обмежити імпорт із Казахстану. А це може спровокувати дефіцит і підвищення цін.

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Місце
Україна
Теги
бензинавтогаз
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А у нас бензин..44 р..не паримся
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Иванов Петр
Иванов Петр
А старый-добрый велосипед ?
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