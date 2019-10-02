Вперше за тиждень: світові ціни на нафту пішли вгору

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 2 жовтня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,39 доларів за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зріс на 1,1% – до 54,25 доларів за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

Заразом ціна російської нафти Urals впала на 0,4% до 55,01 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Зростання викликане даними Американського інституту нафти, який минулого тижня повідомив про скороченя ії запасів у США на 5,9 млн барелів.

"Підтримка, яку нафта отримала від даних API, поки досить помірна порівнюючи з тим обвалом, який спостерігався останні два тижні", – повідомила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Гарі, передає "Інтерфакс".

Водночас ціни зараз впали нижче рівнів, на яких вони були до атак на нафтові об'єкти Саудівської Аравії.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи й пожежі було припинено виробництво нафти обсягом 5,7 млн барелів на добу – близько половини того, що видобувається в країні.

Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після нападів на саудівські нафтові об'єкти.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту їхнього старту в 1988 році.

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