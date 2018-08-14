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Вперше за тиждень: рубль пробив нову позначку відносно долара

9.6тЧитати новину російською

Рубль на відкритті торгів на Московській біржі у вівторок, 14 серпня, подорожчав як щодо долара, так і щодо євро.

Таким чином, російська валюта вперше за останній тиждень продемонструвала зростання, свідчать дані біржі.

Зокрема відносно останньої операції в понеділок долар знизився на 90,6 коп і склав 66,89 руб. До курсу, встановленим Банком Росії, американська валюта впала на 1,33 руб.

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Середньозважений курс євро по відношенню до останньої операції попередньої сесії зменшився на 94 копійки і склав 76,38 руб. До офіційного курсу євро впав на 1,26 руб.

Нагадаємо, в Росії останні дні фіксувалося підвищення вартості долара і євро до російського рубля.

Причиною став анонс нових "драконівських" санкцій США. Як очікується, обмежувальні заходи набудуть чинності 22 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали нинішній курс російського рубля "справедливим" і назвали причини його обвалу.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Для полных мудаков из сказочной ткрритории 404 - слабый рубль сейчас очень выгоден России. Все сырьевые компании наполняют бюджет и уже сейчас профицит национальной валюты России составляет почти 45%. Дебилы! Учите основы! А Трамп точно не наш шпиён?
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Россия как гигантский пылесос выкачивает доллары и евры из слабеющих экономик запада
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Petrov Oleg, как гигантский отсос, за доллары и евро) Когда с колен хоть встанете?
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые, интересно, у вас новость о росте рубля какие чувства вызывает?)))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Графский Степан, хорошие чувства, позитивные. Всегда за радикальным провалом валюты идет некая коррекция. Всё закономерно. Ждем на 22.08. 70 рупий за 1$. В ноябре ждём соточку рупий за 1 бак. А вообще ждем вашего скорого и неизбежного пиздеца. И желаем вам этого от души)
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