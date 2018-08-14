Вперше за тиждень: рубль пробив нову позначку відносно долара

Рубль на відкритті торгів на Московській біржі у вівторок, 14 серпня, подорожчав як щодо долара, так і щодо євро.

Таким чином, російська валюта вперше за останній тиждень продемонструвала зростання, свідчать дані біржі.

Зокрема відносно останньої операції в понеділок долар знизився на 90,6 коп і склав 66,89 руб. До курсу, встановленим Банком Росії, американська валюта впала на 1,33 руб.

Середньозважений курс євро по відношенню до останньої операції попередньої сесії зменшився на 94 копійки і склав 76,38 руб. До офіційного курсу євро впав на 1,26 руб.

Нагадаємо, в Росії останні дні фіксувалося підвищення вартості долара і євро до російського рубля.

Причиною став анонс нових "драконівських" санкцій США. Як очікується, обмежувальні заходи набудуть чинності 22 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали нинішній курс російського рубля "справедливим" і назвали причини його обвалу.