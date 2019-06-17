Вперше за рік: курс біткоїна підскочив до рекордної позначки

Курс біткоіна в неділю, 16 червня, піднявся вище позначки в $9 тис., що сталоя вперше з травня 2018 року.
Згідно з даними CoinDesk, вартість криптовалюти 16 червня досягала $9385. У понеділок біткоїн торгується на рівні $9141,17, передає "Интерфакс".
Відзначається, що біткоїн подорожчав на понад 22% за останні 30 днів і на 142% з початку 2019 року. Проте, курс криптовалюти як і раніше істотно нижче пікових рівнів, зазначених у кінці 2017 року, коли він був близький до $20 тис.
Інші криптовалюти також дорожчають: курс ефіру (Ethereum) піднявся в понеділок на 1%, Bitcoin Cash (BCH) - на 1,6%.
Підтримку ринку в останні дні надають очікування запуску американською компанією Facebook власної криптовалюти. Оператори платіжних систем Visa Inc., Mastercard Inc. і PayPal Holding Inc., а також Uber Technologies Inc. і низка інших великих компаній підтримали криптовалюту, яку Facebook планує представити найближчим часом і запустити у наступному році.
біткоіни
Bits.media
Як очікується, криптовалюта Facebook - Libra - зможе використовуватися для здійснення покупок у всьому інтернеті, не тільки в соцмережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики спрогнозували, що найближчим часом біткоїн зможе пробити новий рекорд в $10 тис.
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