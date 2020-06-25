Кулеба і Сійярто провели переговори в Києві. Фото - прес-служба МЗС України

Угорщина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною у понеділок, 29 червня.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на брифінгу 25 червня по підсумками засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва в Києві.

Міністр зазначив, що правила в'їзду не зміняться: громадяни Угорщини зможуть без обмежень потрапити в країну, а українці можуть їхати в Угорщину транзитом або на 24 години максимум на 30 км. Однак він поки не знає дати поновлення повітряного та залізничного сполучення між країнами.

Кулеба і Сійярто провели переговори в Києві. Фото - пресслужба МЗС України

У Держприкордонслужбі України підтвердили готовність Угорщини відновити роботу всіх пунктів пропуску для автомобільного сполучення на кордоні з Україною.

"Зокрема, з 1:00 понеділка, 29 червня, планується відновлення роботи чотирьох пунктів пропуску в Закарпатській області: "Вилок - Тісабеч" (Виноградівський район), "Лужники - Берегшурань", "Косино - Барабаш" і "Дзвінкове - Лонья" (Берегівський район), – сказано в повідомленні.

Вперше за 7 років делегація Угорщини прибула на переговори з Україною

Також на засіданні сторони обговорили конкретні проекти співпраці українських та угорських компаній, збільшення обсягів двосторонніх інвестицій, зміцнення позицій бізнесу на ринках обох країн.

"Особливу увагу міністри приділили питанням розвитку прикордонної інфраструктури, зокрема, модернізації пункту Чоп-Захонь, і побудові нового пункту Дийда-Берегдароц. Міністри погодилися з необхідністю якомога швидше провести засідання українсько-угорської комісії з прикордонного співробітництва", – повідомила пресслужба МЗС України.

Кулеба і Сійярто провели переговори в Києві. Фото - пресслужба МЗС України

Відзначається, що засідання Угорщини та України в такому форматі пройшло вперше за 7 років. До цього комісія збиралася в грудні 2013 року. Також угорська делегація на чолі з Сійярто стала першою в Україні з початку карантину.

Нагадаємо, товарообіг між Україною та Угорщиною за 2019 рік склав 2,8 мільярда доларів.

Кулеба і Сійярто провели переговори в Києві. Фото - пресслужба МЗС України

Як писав OBOZREVATEL, Угорщина не зняла свою блокаду зустрічей комісії Україна-НАТО, незважаючи на те, що Альянс надав країні статус партнера розширених можливостей.