Вперше в історії: в Україні суд прийняв позов про моральну компенсацію у біткоінах

Бориспільський міськрайонний суд Київської області відкрив провадження щодо співробітників Служби безпеки України, Генеральної прокуратури та Держказначейства у справі про нанесення моральної шкоди позивачеві Дмитру Г. органами досудового розслідування під час незаконного обшуку.

Вперше в історії судової системи України розмір необхідної компенсації встановлено в криптовалюті і становить один біткоін, повідомляє ForkLog.

Згідно з судовими матеріалами, Дмитро Г. звернувся із заявою, в якій просить відшкодувати моральну шкоду від дій правоохоронних органів. При подачі позову були дотримані всі необхідні норми, тому суд не виявив причин відмовляти позивачеві в розгляді справи.

Також було призначено підготовче судове засідання, а суд направив копії постанови відповідачам, які протягом 15 календарних днів мають право направити заяву з контраргументами суду і позивачеві.

В іншому випадку суд буде розглядати справу на підставі наявної інформації.

Це провадження може стати прецедентом у судовій практиці України.

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Як повідомляв "Обозреватель", Кабмін готується визнати майнінг криптовалюти окремим видом економічної діяльності.