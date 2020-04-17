Вперше в історії України схеми з ПДВ припинено – Верланов

Вперше в історії України схеми з ПДВ не зменшено, не "боротьба триває", а припинено, і це доконаний факт.

Про це написав голова Державної податкової служби України (ДПС) Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook.

"Припинено "атиповий" експорт пшениці, сформований податковим кредитом із шоколадок, нікому продати податковий кредит за товари, продані за кеш. Це не мрія, це нова реальність. Про неї знають. Знають ті, хто крав із бюджету мільярди. Знають нечисті на руку правоохоронці та податківці, які солодко жили на мізерні зарплати. Знають, а тому готові на все, щоб збити цю команду, якій вдалося. Тому і рівень, і ціна (в прямому сенсі цього слова) медіаатаки на нашу команду теж безпрецедентна", – написав він.

За словами очільника ДПС, сервісний орган, який у складних умовах ефективно виконує свої функції, намагаються втягнути у велику політику, використовуючи для цього "факти", які не мають жодного підтвердження.

"Я теж люблю факти й хочу показати, як вони виглядають. Так, у 2019 році податкова вперше за дев'ять років виконала план. Значною мірою шляхом збільшення надходжень від ПДВ. За період роботи ДПС (з серпня 2019 року до березня 2020-го), порівнюючи з минулим роком, нарахування ПДВ зросли на 14% за умов зростання бази оподаткування всього на 1,9%. Це не міфічні, а цілком реальні 20,7 млрд грн, які додатково надійшли до бюджету. За цей же період чисте сальдо ПДВ становило 71,7 млрд грн, тоді як рік тому – 45,9 млрд грн. Приріст – 25,8 млрд, або 56,4%", – повідомив Верланов.

Окрім того, додає він, уся інформація про "схемний" кредит (коди ЄДРПОУ, сума ПДВ, конкретні операції) щомісяця передавалася податковій міліції для відпрацювання, як того вимагає чинне законодавство.

Сергій Верланов

"І головне – з серпня, коли новостворена ДПС почала адмініструвати ПДВ, надходження цього податку збільшувалися, обсяг мінімізаційних схем скорочувався, а тиск на команду податкової зростав. Але поворотним пунктом стало ухвалення Кабміном постанови №1165 та впровадження її в лютому 2020 року. Вона дала податковій інструмент, яким ми фактично повністю перекрили потік грошей у кишені шахраїв та їхніх покровителів. Це люди, які десятиліттями крали мільярди з держбюджету. Які пов’язані з різними фінансово-промисловими групами, різними органами державної влади та різними політичними партіями", – зазначив Верланов.

Він наголошує, що бачить своїм особистим обов’язком продовжувати боротьбу з ділками, надавати сервіс платникам податків та забезпечувати надходження до державного бюджету.

"Наступного тижня ми докладно прозвітуємо про результат декларування ПДВ за березень 2020 року. З конкретними цифрами", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верланов заявляв, що в Україні, незважаючи на уповільнення економіки, план з податку на додану вартість виконали, а підакцизні товари виводять з тіні.

Глава ДПС сказав, хто автор фейку про нібито втрати 5 млрд грн на схемах із ПДВ.

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