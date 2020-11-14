Вперше в історії Мінфін США може очолити жінка: хто вона

Вперше в історії США посаду міністра фінансів може зайняти жінка – Лаель Брейнард. Зараз вона працює у Федеральній резервній системі (виконує ті ж функції, що в Україні Нацбанк).

Про це повідомляє видання Financial Times. Її кандидатура є основною серед усіх претендентів. Водночас нова посада може дістатися фінансистці вже після 20 січня, коли Білий дім очолить Джо Байден.

Лаель Брейнард – член Ради керуючих Федеральної резервної системи США. До цього вона займала посаду заступниці міністра фінансів США з міжнародних справ і радниці міністра фінансів з 2009 по 2013 рік.

Вона була старшою науковою співробітницею інституту Брукінгса з 2001 по 2009 рік і віцепрезиденткою і директоркою Програми глобальної економіки і розвитку з 2006 по 2009 рік.

З 1998 по 2000 рік вона обіймала посади заступниці радника з економіки та заступниці помічника президента.

Раніше вона була викладачкою Школи менеджменту Массачусетського технологічного інституту (MIT) і працювала в McKinsey & Company. У 2019 була нагороджена медаллю століття Гарвардського державного наукового інституту (GSAS) і премією Нью-Йоркської асоціації економіки бізнесу Вільяма Ф. Батлера.

Лаель Брейнард народилася в сім'ї дипломата й офіцера дипломатичної служби США. З відзнакою закінчила Уесліанський університет зі ступенем бакалавра гуманітарних наук у Коледжі соціальних досліджень.

Почала свою кар'єру в McKinsey & Company, консультуючи корпоративних клієнтів зі стратегічних питань, а також працювала на мікропідприємствах у Західній Африці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Байден попередньо переміг у Пенсільванії та стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги.