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27 січня • оновлено в 12:13
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Вперше у році: НБУ продав більше доларів, ніж купив

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Національний банк України в період з 20 по 24 січня купив 50 млн доларів, а продав 76,5 млн доларів.

При цьому з початку 2020 року регулятор купив на міжбанківському валютному ринку 348 млн доларів, а продав – 106,5 млн доларів. Про це свідчать дані НБУ.

Зокрема, за єдиним курсом Нацбанк купив 248 млн доларів, а продав 80 млн доларів.

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Ще 26,5 млн доларів було продано з використанням Matching (вибору найкращої ціни).

Нагадаємо, що Національний банк України в понеділок, 27 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,33 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 19 копійок.

Національний банк України в період з 20 по 24 січня НБУ купив 50 млн доларів, а продав 76,5 млн доларів

Національний банк України в період з 20 по 24 січня НБУ купив 50 млн доларів, а продав 76,5 млн доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
національний банк України долар
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