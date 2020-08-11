Спонсор "Північного потоку-2" визнав, що газопровід можуть не закінчити

Уперше учасник проєкту "Північний потік-2" компанія Uniper заявила, що російський газопровід в обхід України можуть не добудувати.

Про це 11 серпня сказано в заяві німецької енергетичної компанії, яка є одним із фінансових партнерів "Газпрому", передають "Известия".

У заяві компанії сказано, що підготовка нових санкцій США збільшує ймовірність того, що "Північний потік-2" буде затримано за термінами або не буде завершено зовсім.

"У міру того, як США активізують свої зусилля з цільових санкцій проти проєкту "Північний потік-2", ймовірність затримки або навіть припинення будівництва трубопроводу зростає", – наголошується в звіті концерну.

Також Uniper заявила про ймовірне списання кредиту "Північному потоку-2" в разі замороження проєкту. На кінець травня німецька компанія видала €700 млн, всього очікувалося €950 млн.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Основною є позиція США, санкції яких уже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи й відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Данія, яка раніше жорстко виступала проти російського газопроводу, дала дозвіл використовувати трубоукладальні судна з якорями і без них для завершення будівництва.

4 серпня стало відомо, що на рішення так і не було подано апеляцію. Відповідно, Данія остаточно дала згоду на подальше будівництво газопроводу.