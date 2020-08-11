Спонсор 'Північного потоку-2' визнав, що газопровід можуть не закінчити

Вперше учасник проєкту "Північний потік - 2" компанія Uniper заявила, що російський газопровід в обхід України можуть не добудувати.

Про це 11 серпня сказано в заяві німецької енергетичної компанії, яка є одним з фінансових партнерів "Газпрому", передають "Известия".

У заяві компанії сказано, що підготовка нових санкцій США збільшує ймовірність того, що "Північний потік 2" буде затримано по термінах або не буде завершено зовсім.

"У міру того як США активізують свої зусилля по цільових санкціях проти проєктв "Північний потік-2", ймовірність затримки або навіть припинення будівництва трубопроводу зростає", – наголошується в звіті концерну.

Також Uniper заявила про ймовірне списання кредиту "Північному потоку – 2" в разі заморозки проєкту. На кінець травня німецька компанія видала €700 млн, всього очікувалося €950 млн.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Основною є позиція США, санкції яких уже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи й відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Данія, яка раніше жорстко виступала проти російського газопроводу, дала дозвіл використовувати трубоукладальні судна з якорями і без них для завершення будівництва.

4 серпня стало відомо, що на рішення так і не було подано апеляцію. Відповідно, Данія остаточно дала згоду на подальше будівництво газопроводу.