"Впаде ще болючіше": у Росії забили на сполох через майбутній крах рубля

У Росії курс долара на початку цього тижня знижується, однак незабаром на рубль чекає обвал.

"Уповільнення економічного зростання у Росії і зубожіння населення не залишають шансів на довгострокове зміцнення рубля", – повідомляє "Газета.ru" у публікації "Рубль піднявся, щоб болючіше впасти".

Експерти відзначають, що цього тижня відбудеться головна подія для рубля. Йдеться про засідання Європейського центрального банку, від якого всі чекають знакових рішень з монетарної політики – нових стимулів.

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"І ЦБ ще раз, мабуть, опустить ставку, щоб добити рубль", – підсумували журналісти.

Уповільнення економічного зростання і зубожіння населення не залишають шансів на довгострокове зміцнення російської валюти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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