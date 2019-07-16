Рублю передбачили падіння: відомий аналітик озвучив прогноз

Польський аналітик Ярослав Косатий, який найточніше передбачив зростання рубля в другому кварталі 2019 року, тепер прогнозує його падіння. Вже до кінця 2019 року рубль може подешевшати на 9%.

Курс, на думку експерта, становитиме 69 рублів за долар, тоді як зараз курс Центробанку РФ — 62,82 рубля за долар. Про це повідомляє Bloomberg.

На думку Ярослава Косатого, причиною падіння курсу приблизно на 9,1% до кінця року буде перехід Банку Росії до пом'якшення грошово-кредитної політики. Інші експерти Bloomberg прогнозують курс на рівні 65 рублів за долар.

Рублю пророкують падіння Getty

"Зниження ставок ФРС США не буде достатнім для підтримки очікувань ринку в цьому питанні. Негативні наслідки зниження ставки Центробанком Росії переважатимуть над позитивними ефектами дій ФРС", — уточнив аналітик. Також він називає й інші загрози рублю: торгову війну між США й Китаєм і нестабільність у Єврозоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, палата представників Конгресу США схвалила "пекельні" санкції проти РФ, які передбачають введення обмежень щодо російського суверенного боргу.

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