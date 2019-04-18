ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Ворог не в Кремлі": українці вказали на головну помилку влади

289Читати матеріал російською

В Україні на півдні країни дороги перебувають в украй плачевному стані, що безпосередньо впливає на суспільні настрої жителів регіонів.

На ситуацію звернув увагу посол Канади в Україні Роман Ващук. На своїй сторінці в Twitter він поділився враженнями від поїздки дорогою Н-11 Дніпро-Миколаїв.

"Проїдеш по дорозі Н-11, і раптом розумієш суспільні настрої українського Півдня", - написав він. Посол Канади також опублікував фотографію дороги.

У коментарях користувачі спробували пояснити ситуацію: "А якщо вони там завжди такі багато років? Що ж за настрої такі у них весь час?", "До 15 року ще можна було проїхати", "Децентралізація є, а розуму немає. Плюс саботаж реваншистів. Ось і маємо "суспільні настрої"..."," Справа не в дорогах, повірте. У минулому році їх стільки робили - як ніколи, а результату немає. Справа в антиукраїнській пропаганді, яка у нас вже 5 років. "Ворог не Кремлі "і таке інше".

Новини
На дорогах України з'являться "розумні переходи": чого чекати
"Ворог не в Кремлі": українці вказали на головну помилку влади
"Ворог не в Кремлі": українці вказали на головну помилку влади
"Ворог не в Кремлі": українці вказали на головну помилку влади
"Ворог не в Кремлі": українці вказали на головну помилку влади
"Ворог не в Кремлі": українці вказали на головну помилку влади
"Ворог не в Кремлі": українці вказали на головну помилку влади

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 квітня в Полтавській області відкрили першу в Україні ділянку цементно-бетонної дороги.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна
Теги
ремонт і будівництво дорігфотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки