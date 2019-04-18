"Ворог не в Кремлі": українці вказали на головну помилку влади

В Україні на півдні країни дороги перебувають в украй плачевному стані, що безпосередньо впливає на суспільні настрої жителів регіонів.

На ситуацію звернув увагу посол Канади в Україні Роман Ващук. На своїй сторінці в Twitter він поділився враженнями від поїздки дорогою Н-11 Дніпро-Миколаїв.

"Проїдеш по дорозі Н-11, і раптом розумієш суспільні настрої українського Півдня", - написав він. Посол Канади також опублікував фотографію дороги.

Проїдеш дорогою Н-11, и Раптен розумієш Суспільні настрої українського Півдня. pic.twitter.com/dypjPaTWMl - Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 18 квітня 2019 р

У коментарях користувачі спробували пояснити ситуацію: "А якщо вони там завжди такі багато років? Що ж за настрої такі у них весь час?", "До 15 року ще можна було проїхати", "Децентралізація є, а розуму немає. Плюс саботаж реваншистів. Ось і маємо "суспільні настрої"..."," Справа не в дорогах, повірте. У минулому році їх стільки робили - як ніколи, а результату немає. Справа в антиукраїнській пропаганді, яка у нас вже 5 років. "Ворог не Кремлі "і таке інше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 квітня в Полтавській області відкрили першу в Україні ділянку цементно-бетонної дороги.

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