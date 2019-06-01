"Ворог не пройде": мережа висміяла знищення санкційної їжі у Росії

У Росії провели рейди проти санкційної продукції, що висміяли користувачі мережі.

Зокрема, в результаті перевірки була виявлена партія голландського сиру вагою у 5 кілограмів, яку в підсумку знищили за допомогою спецтехніки, свідчить публікація у Facebook "Роісся24".

"Попередньо сир був підданий допиту, після довгих катувань він видав імена інших ворожих продуктів, потім був розстріляний. Не дозволимо, не пропустимо", – пише Nigar Arif.

"Пора під каток айфони з айпедами, і всі комп'ютери! Ліки знову ж, електроніку, медтехніку. Зламати всі неросійські автомобілі", – іронізує Михайло Голинський.

"Зверху ще святою водою, для повного знищення", – зазначив Дмитро Лелека.

"А що накажете робити? Країна оточена ворогами. Сир сам винен, що був створений у ворожому зарубіжжі. Ворог не пройде. Патріотам не потрібні ці ворожі подачки", – підсумував Igor Schelemei.

У Росії провели рейди проти санкційної продукції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна м'ясна асоціація Росії запропонувала уряду ввести заборону на ввезення приватними особами з-за кордону м'ясної та молочної продукції для особистого користування.

Крім того, пропонується посилити контроль за багажем і ручною поклажею на кордоні і підвищити відповідальність за незаконне ввезення продукції тваринного походження.

Найбільші російські виробники м'яса і птиці зазначають, що виняток можна зробити лише для молочних сумішей для дітей і дитячого харчування.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.