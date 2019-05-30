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"Вони тобі не допоможуть": у Києві шахраї почали терор автомобілістів

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У Києві шахраї придумали нову схему вимагання грошей - на цей раз під загрозою власники авто.

Як повідомляється в акаунті ДТП Київ в Instagram, на лобовому склі автомобілів зловмисники залишають записки, де погрожують розбити машину, якщо її власник не надішле 3,5 тис. грн на вказаний електронний гаманець.

"Тобі потрібно скинути 3500 грн на електронний гаманець з терміналу або Приват24. Час – два дні. Гроші не зайдуть – зіграємо в шахи. P.S. Вони тобі не допоможуть", - сказано в записці.

Очевидно, таким чином шахраї залякують власника, щоб він не пішов в поліцію.

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"Зробіть переказ і будьте спокійні", - запевняють зловмисники.

"Вони тобі не допоможуть": у Києві шахраї почали терор автомобілістів

Ситуація викликала гнів українців, які обурилися нахабством шахраїв.

"Вони тобі не допоможуть": у Києві шахраї почали терор автомобілістів
"Вони тобі не допоможуть": у Києві шахраї почали терор автомобілістів
"Вони тобі не допоможуть": у Києві шахраї почали терор автомобілістів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь в програмі "розвитку населення" і отримати 10 тис. грн. Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь в неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
КиївшахраїАвтомобіль
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