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''Вони такі самі українці'': Зеленський озвучив позицію щодо пенсій для ''ДНР'' і ''ЛНР''

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Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що хоче почати виплачувати пенсії людям на окупованих територіях Донбасу.

Таку заяву він зробив у інтерв'ю ТРК "Україна". Так, на його думку, першочерговим завданням є зупинка вогню на Донбасі.

"Ми повинні достукатися до кожної людини, яка живе на сході, на тимчасово окупованих територіях. І пояснити людям, що ми всі українці. Не просто простягати їм руку, не просто обіцяти, а відновити ці відносини, почати платити пенсії людям, які живуть там, вони такі самі українці. Говорити їм, що, хлопці, вам просто запудрили мізки, це все інформаційна війна, що ми їх чекаємо, любимо, ми всіх переможемо. що вони — українці, скоро ми про все домовимося, стрілянина закінчиться, вони повернуться до складу України", — сказав він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

УП

Зеленський також наголосив, що вступ до НАТО має бути тільки за результатами референдуму. При цьому він зазначив, що сам особисто підтримує вступ України до Альянсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що одна з головних проблем України — розв'язана Росією війна на Донбасі, через яку страждає і економіка країни.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
пенсіїВыборы 2019ДНРНовини ЛНР
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры не понимают русский язык телячьим мозгом.. Вас Донбасс послал скакать в ад)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры задушат "в объятиях")))
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Зрадникам пенсії? Воду, електрику, газ їм і так подають безкоштовно, пенсії від кацапурдії отримають, з лугандонских підприємств не копійки не потрапляє до ПФУ, чому ми повинні забезпечувати ВИБЛ... Ків, що зрадили свою Країну?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Олефіренко Валерій, Эти "зрадныкы" всю свою жизнь корячились на Украину ,ты выблядок живешь в стране которую он для тебя построили. Измени свою фамилию на Олигофрененко
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