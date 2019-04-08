''Вони такі самі українці'': Зеленський озвучив позицію щодо пенсій для ''ДНР'' і ''ЛНР''

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що хоче почати виплачувати пенсії людям на окупованих територіях Донбасу.

Таку заяву він зробив у інтерв'ю ТРК "Україна". Так, на його думку, першочерговим завданням є зупинка вогню на Донбасі.

"Ми повинні достукатися до кожної людини, яка живе на сході, на тимчасово окупованих територіях. І пояснити людям, що ми всі українці. Не просто простягати їм руку, не просто обіцяти, а відновити ці відносини, почати платити пенсії людям, які живуть там, вони такі самі українці. Говорити їм, що, хлопці, вам просто запудрили мізки, це все інформаційна війна, що ми їх чекаємо, любимо, ми всіх переможемо. що вони — українці, скоро ми про все домовимося, стрілянина закінчиться, вони повернуться до складу України", — сказав він.

Володимир Зеленський УП

Зеленський також наголосив, що вступ до НАТО має бути тільки за результатами референдуму. При цьому він зазначив, що сам особисто підтримує вступ України до Альянсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що одна з головних проблем України — розв'язана Росією війна на Донбасі, через яку страждає і економіка країни.

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