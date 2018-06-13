"Вони носять погони": Гройсман розповів про підготовку провокацій проти нього

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що окремі співробітники правоохоронних органів готують проти нього і уряду провокації.

"Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні. Все ті, хто кришують нелегальний бізнес, все ті, хто кришують нелегальну контрабанду, нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я підкреслюю, що вони носять сьогодні погони і є чинними працівниками правоохоронної системи", - заявив Гройсман під час засідання Кабінету міністрів в середу, 13 червня.

"Я знаю, що ви обговорюєте мої слова, мою позицію з цього приводу і мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте провокації проти прем'єр-міністра, уряду і міністрів", - додав він.

Гройсман також акцентував увагу на тому, що планує внести зміни в закон "маски-шоу стоп", які посилять відповідальність для тих, хто тисне на бізнес. Прем'єр зазначив, що найближчим часом звернеться до парламенту з проханням якомога швидше прийняти ці зміни.

"Виявляється, що у нас є регіони, в яких всі рішення суду по обшуків бізнесу, по виїмці документів і так далі, відбуваються відповідно до закону "маски-шоу стоп!"... Але ми бачимо, що в деяких регіонах 20 30% рішень відбувається за процедурою, а все інше як брали пачками, так і беруть. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо", - резюмував Гройсман.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Гройсман заявив про намір ініціювати перевірку Антимонопольного комітету України.