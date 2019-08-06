"Вони не вбивали наших солдатів": у Зеленського запропонували зняти блокаду Донбасу

Новообраний нардеп від президентської партії "Слуга народу" Александ Дубинський заявив, що необхідно зняти економічну блокаду "ДНР" і "ЛНР".

Про це він сказав в інтерв'ю "Стране". На його думку, на такий крок Україна змушена піти в контексті реінтеграції Донбасу.

"Тому що вигода поступово заміщає агресію. Ми говоримо не про військових, а про простих людей, які там живуть. Так, можливо, вони помилялися колись, але вони ж не вбивали наших солдатів", – заявив Дубинський.

Він вважає, що будь-який конфлікт можна згладити торгівлею.

"В новинах показують зруйнований міст, через який перелазять літні люди, які їздили за продуктами. Так ви не покажете людям, що вони тут потрібні. Так можна тільки культивувати ненависть", – підсумував майбутній нардеп.

Дубинський запропонував скасувати блокаду ОРДЛО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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