"Вони не вбивали наших солдатів": у Зеленського запропонували зняти блокаду Донбасу

Новообраний нардеп від президентської партії "Слуга народу" Александ Дубинський заявив, що необхідно зняти економічну блокаду "ДНР" і "ЛНР".
Про це він сказав в інтерв'ю "Стране". На його думку, на такий крок Україна змушена піти в контексті реінтеграції Донбасу.
"Тому що вигода поступово заміщає агресію. Ми говоримо не про військових, а про простих людей, які там живуть. Так, можливо, вони помилялися колись, але вони ж не вбивали наших солдатів", – заявив Дубинський.
Він вважає, що будь-який конфлікт можна згладити торгівлею.
"В новинах показують зруйнований міст, через який перелазять літні люди, які їздили за продуктами. Так ви не покажете людям, що вони тут потрібні. Так можна тільки культивувати ненависть", – підсумував майбутній нардеп.
Дубинський запропонував скасувати блокаду ОРДЛО
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма заявив, що ТКГ планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей.
Також на переговорах в Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі. Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.
При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.
П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.
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