"Вони не справляються": у Криму помітили показовий момент окупації

В анексованому Росією Криму, а саме в Саках, місцева "влада" провела неякісний ремонт водовідводів через що місто постійно затоплює водою після дощу.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25% на своїй сторінці в Twitter. Вона розповіла, які були наслідки глобального ремонту для міста.

"А під час дощу в Саках так – у дворі вул. Іванової, Хімселище. Після глобального всім відомого ремонту, весь двір після дощу затоплює. Після скарг зробили водовідводи, але вони не справляються", – йдеться в повідомленні.

Вона також опублікувала фотографію, на якій видно наслідки такого "ремонту".

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що Україна зможе повернути окуповані території Донбасу та Криму тоді, коли люди, які там живуть, відчують турботу держави про них.

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