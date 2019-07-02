ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

"Вони не справляються": у Криму помітили показовий момент окупації

793Читати матеріал російською

В анексованому Росією Криму, а саме в Саках, місцева "влада" провела неякісний ремонт водовідводів через що місто постійно затоплює водою після дощу.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25% на своїй сторінці в Twitter. Вона розповіла, які були наслідки глобального ремонту для міста.

"А під час дощу в Саках так – у дворі вул. Іванової, Хімселище. Після глобального всім відомого ремонту, весь двір після дощу затоплює. Після скарг зробили водовідводи, але вони не справляються", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Десь 6-7 мільйонів туристів!" У Криму показали "високо-широкий" сезон у всій красі

Вона також опублікувала фотографію, на якій видно наслідки такого "ремонту".

"Вони не справляються": у Криму помітили показовий момент окупації

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що Україна зможе повернути окуповані території Донбасу та Криму тоді, коли люди, які там живуть, відчують турботу держави про них.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримсоцмережіфотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel