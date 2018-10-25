''Вони безнадійні!'' Захід викрили в поетапному знищенні економіки Росії

У Росії не хочуть визнавати того факту, що санкції Заходу руйнують економіку, тому влада почала просто блефувати довкола ситуації. При цьому в ЄС і США російським політикам поки підігрують.

Таку думку висловила в своєму блозі для "Эхо Москви" російський політолог Лілія Шевцова. За її словами, в Кремлі роблять вигляд, що у них у руці більш потужна карта, ніж є насправді.

"Блефує уряд. Міністр економічного розвитку Максим Орєшкін переконує, що в Росії "є істотне економічне зростання". Незрозуміло, чому живемо все гірше. Сергій Лавров твердить, що відбулося скорочення впливу "історичного Заходу" і російську політику "поділяє більшість держав світу". Незрозуміло тільки, чому Росія корчиться від західних санкцій, якщо Захід не впливає, а більшість поділяє?" - прояснила вона ситуацію.

За її словами, більшість російських експертів говорять про якийсь вплив РФ на Захід, але при цьому вона ставить питання: як можна на щось впливати, перебуваючи під санкціями? Шевцова також викрила в блефі президента РФ Володимира Путіна.

"Нарешті, майстер клас із блефу дає сам президент: "Ми точно... обігнали всіх наших, так скажемо, партнерів і конкурентів. Високоточної гіперзвукової зброї поки що ні в кого немає... І тому ми в цьому сенсі почуваємося впевнено". Правда, очевидно, розуміючи, що звична пісня може втратити переконливість, президент переходить до шантажу блефом", - наголосила вона.

На думку політолога, ще до недавнього часу блеф Росії працював, але зараз Захід завдає по країні удар за ударом - оточує РФ загороджувальним ровом, запихаючи в лепрозорій. Шевцова вважає, що замість того, щоб створити Не-Захід і стати його лідируючою силою, Росія створює Новий Захід, в якому для неї немає місця.

"А як же зустрічі на вищому рівні - з Макроном, Меркель і скоро з Трампом, не кажучи вже про більш дрібну птицю? Не будемо спокушатися: це західна участь у нашому блефі. Вони безнадійні, говорить західна еліта. Тому чому б їм не підіграти і не вгамувати їхню агресивність! На ділі західне суспільство консолідується довкола ідеї "Росія - ворог". Там на сцену виходять свої пацани, що будують кар'єру на русофобії", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США та їхні союзники ввели санкції проти Росії в 2014 році за анексію Криму в України. Вашингтон у серпні пригрозив розширенням обмежень, звинувативши Москву у використанні нервово-паралітичної речовини для атаки на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Великобританії.

Нові заходи, про які може бути оголошено в листопаді, можуть стосуватися доларових угод, кажуть американські законодавці.

Також спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив: Вашингтон буде вводити нові санкції проти Росії раз в один або два місяці.