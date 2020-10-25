Волонтери сказали, скільки їм заплатять за опитування Зеленського

Волонтерам, які допомагають проводити ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування, заплатять від 500 до 1000 грн за роботу.

Про це повідомив "Стране" один з інтерв'юерів, який проводить опитування на одній з виборчих дільниць Київської області.

"Платять більше 500, але менше 1000 гривень за день. Мені заплатять 700", – розповів волонтер. Відзначається, що він не відразу погодився відповісти, оскільки підписав договір про нерозголошення.

"Це мені стільки заплатять, а як іншим – я не знаю, може хтось працювати буде більше і йому заплатять теж більше", – розповів інтерв'юер. За його словами, гроші дадуть після закінчення голосування.

Відзначається, що у тих, хто бере участь в опитуванні, не просять документи і ніяк не фіксують, що людина проголосувала.

Видання зазначає, що волонтери не просять не те що паспорт, а навіть прописку. Тобто одна людина може взяти участь в опитуванні Зеленського на необмеженій кількості ділянок, тим самим спотворивши результат.

Волонтери сказали, що українці мають право проголосувати кілька разів.

Підрахунки в кінці дня волонтери проведуть самі. При цьому вони зізнаються, що і виборці, і самі волонтери не розуміють значення всіх питань зі списку – наприклад, про СЕЗ і Будапештський меморандум.

"Один чоловік замість галочки або хрестика на п'ятий пункт взагалі поставив знак питання. Я без поняття, як тепер це рахувати", – зізнався волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

При цьому на деяких виборчих дільницях опитування не стартувало вчасно через відсутність волонтерів.

У Хмельницькому координатор громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні президента.

Поліція повідомила, що на Волині почали надходити скарги на законність проведення опитування.