Захмарні зарплати: Зеленський обрушився з критикою на топ-менеджерів держкомпаній

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у членів наглядових рад державних компаній не може бути таких високих зарплат.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді 4 березня, повідомляє OBOZREVATEL. За словами глави держави, до рівня доходів топ-менджерів держкомпаній "є питання".

Президент України Володимир Зеленський https://twitter.com/XHNews

"Коли майже 10 млн громадян України живуть на межі бідності, не може бути таких зарплат у людей, які перебуваючи за кордоном прилітають сюди три рази в рік. Сьогодні доглядати стало набагато вигідніше працювати", – заявив гарант Конституції.

При цьому Зеленський підкреслив, що не ставить під сумнів ефективність роботи іноземних спостерігачів. На його думку, питання лише в справедливості і "почуттю суб'єктності".

Раніше OBOZREVATEL писав, що Зеленський прийшов на засідання Верховної Ради України і жорстко розкритикував роботу чинного уряду.

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