Волинець: САП визнала – збитків від "Роттердам+" немає, Герус має відповісти за обман

Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус має відповісти за маніпуляції та обман щодо формули "Роттердам+", жодних збитків від якої для держави САП не знайшла. Про це написав народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу "формули "Роттердам+". Збитків не знайшли, законність та економічну обґрунтованість формули підтвердили експертизами. АЛЕ. Як бути з тими, хто навмисне 3,5 роки вводив в оману громадськість, правоохоронні органи, хто цинічно маніпулював інформацією?" – написав Волинець.

Він нагадав, що найбільш активним маніпулятором щодо цієї формули був нинішній голова профільного парламентського комітету Андрій Герус.

"Герус завдяки маніпуляціям та фейкам сформував себе імідж "головного народного енергетика". На сайті його ручної Асоціації споживачів енергетики й досі крутиться лічильник, за яким "Роттердам+" нібито завдав збитків на 64,866 млрд грн... Іронія в тому, що Державне бюро розслідувань зараз веде справу якраз щодо збитків для держави через СКАСУВАННЯ формули", - написав Волинець.

На його думку, в нинішній ситуації Андрій Герус має подати у відставку з посади голови парламентського комітету та вибачитись перед громадськістю за обман та маніпуляції стосовно формули "Роттердам+".

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу щодо "Роттердам+" через відсутність складу злочину та достатніх доказів провини підозрюваних.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – т.з. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.