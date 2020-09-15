Волинець повідомив про підсумки переговорів на Криворізькому залізорудному комбінаті

Стало відомо, чим завершилися переговори між страйкуючими шахтарями Криворізького залізорудного комбінату і його адміністрацією. В результаті досягнутих домовленостей компанії, пов'язані з ФПГ "Приват", через які комбінату загрожували санкції з боку ЄС, вийшли зі складу власників КЗРК.

Про це виданню thepage.ua повідомив Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок.

"Під час переговорів, на яких була присутня перший заступник міністра економіки Юлія Свириденко, на певному етапі шахтарі почали вимагати, щоб до діалогу долучилися ті, хто дійсно приймає рішення, тобто власники. Тоді гендиректор КЗРК Сергій Новак оголосив, що 50% пакету акцій керованого ним підприємства належать "Метівесту" (металургійному холдингу Ріната Ахметова. - Ред.), а решта 50%, які належали Коломойському, зараз у власності чотирьох інших компаній, які не мають відношення до групи "Приват" Коломойського", – повідомив Волинець.

При цьому сам він не до кінця впевнений у достовірності цієї інформації. На думку Волинця, чотири нові компанії, які володіють КЗРК, "не більше ніж прикриття", а управління КЗРК "як здійснювалося, так до сих пір і здійснюється особами, які звітують перед Коломойським".

Волинець заявив, що, на його думку, юридичну зміну власності провели, щоб уникнути санкцій переслідування з боку європейських країн. Адже в ЄС ведеться розслідування непрозорої діяльності групи "Приват".

При цьому, за даними профспілкового лідера, юридичне прикриття для "приватівців" забезпечив Олександр Ярославський, "який свого часу так само прикрив російський "Євразхолдинг" на Сухій Балці (підприємство з видобутку ЗРС в сфері впливу Ярославського. – Ред.), який влазив у справи авіаційного заводу в Харкові, а пізніше – "Мотор-Січі".

"Тому під дахом Ярославського на комбінаті залишився підпорядкований "Привату" менеджмент, який продовжує керувати активами. А за таких обставин я не бачу іншого виходу, крім як необхідність розмови між президентом Володимиром Зеленським з фактичним куратором КЗРК – Ігорем Коломойським..." – додав Волинець.

Раніше повідомлялося, що близько двох тижнів тому гірники шахт "Гвардійська", "Тернівська", "Жовтнева" і "Батьківщина", що входять в КЗРК, оголосили про початок безстрокового протесту. Вони вимагають підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками №№ 1 і 2, припинення порушень при атестації.

Для довідки: КЗРК (раніше ВО "Кривбасруда") - одне з найбільших підприємств України з видобутку залізорудної сировини підземним способом. Потужність підприємства - понад 6 млн тонн руди на рік. Його частка на вітчизняному ринку аглоруди складає понад 40%.

Starmill Limited є основним акціонером КЗРК з часткою в акціонерному капіталі 99,88%. Компанією керують на партнерських засадах група "Метінвест" Ріната Ахметова і група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Оперативне управління комбінатом здійснюють менеджери "Привату".

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