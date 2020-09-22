Воду для кримчан візьмуть із моря: "влада" півострова зробила заяву
"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що зможе забезпечити півострів водою за допомогою буріння нових свердловин. Також розглядають варіант із опрісненням морської води.
При цьому вона вважає, що ситуація з водопостачанням контрольована. Про це повідомив голова "республіканської Ради міністрів" Юрій Гоцанюк російському інформагентству ТАСС.
"Ситуація із забезпеченням водою в Криму складна, але контрольована. Буряться нові свердловини, які дадуть додатковий приплив. За необхідності жителям здійснюється підвезення води, а також встановлені накопичувальні ємності. Без води кримчани не залишаться", – сказав Гоцанюк.
Будуть напувати "морською" водою
Кримські водосховища, які наповнюються за рахунок опадів і річок, станом на 22 вересня заповнені всього на 25%. Так званий голова Держкомітету з водного господарства та меліорації республіки Ігор Вайль заявив, що "влада Криму" розглядає можливість використання установок з опріснення морської води, щоб забезпечити питною водою населення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше росЗМІ запустили фейк про те, що представниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл нібито сказала, що за забезпечення жителів окупованого Криму питною водою мають відповідати як Україна, так і Росія.
Однак у МЗС України спростували це інформаційне вкидання. Виявилося, що російські пропагандисти спотворили позицію ООН.
Насправді було сказано, що РФ як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, які перебувають під захистом.
Тим часом "експрокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що в ООН її скарги нібито офіційно сприйняли як позицію "представниці кримчан у російському парламенті".
Пізніше вона надіслала свої скарги Верховній комісарці з прав людини ООН Мішель Бачелет. У них колаборантка звинуватила Україну в нібито незаконному перекритті Північно-Кримського каналу і шантажі Росії.
Зі свого боку ватажок окупантів Криму Сергій Аксьонов погрожував кримінальними справами і міжнародним трибуналом "організаторам водної блокади" півострова.
З 23 вересня окупаційна адміністрація Алушти вводить режим обмеженого споживання води в самій Алушті, а також в Партеніті і Малому Маяку.