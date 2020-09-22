Воду для кримчан візьмуть із моря: "влада" півострова зробила заяву

Ярослав Маркін Економіка 10:58, 22.09.2020 Оновлено: 11:06, 22.09.2020

"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що зможе забезпечити півострів водою за допомогою буріння нових свердловин. Також розглядають варіант із опрісненням морської води.

При цьому вона вважає, що ситуація з водопостачанням контрольована. Про це повідомив голова "республіканської Ради міністрів" Юрій Гоцанюк російському інформагентству ТАСС.

"Ситуація із забезпеченням водою в Криму складна, але контрольована. Буряться нові свердловини, які дадуть додатковий приплив. За необхідності жителям здійснюється підвезення води, а також встановлені накопичувальні ємності. Без води кримчани не залишаться", – сказав Гоцанюк.

Будуть напувати "морською" водою

Кримські водосховища, які наповнюються за рахунок опадів і річок, станом на 22 вересня заповнені всього на 25%. Так званий голова Держкомітету з водного господарства та меліорації республіки Ігор Вайль заявив, що "влада Криму" розглядає можливість використання установок з опріснення морської води, щоб забезпечити питною водою населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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