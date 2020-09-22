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Воду для кримчан візьмуть із моря: "влада" півострова зробила заяву

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
8,0 т.
Воду для кримчан візьмуть із моря: ''влада'' півострова зробила заяву

"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що зможе забезпечити півострів водою за допомогою буріння нових свердловин. Також розглядають варіант із опрісненням морської води.

При цьому вона вважає, що ситуація з водопостачанням контрольована. Про це повідомив голова "республіканської Ради міністрів" Юрій Гоцанюк російському інформагентству ТАСС.

"Ситуація із забезпеченням водою в Криму складна, але контрольована. Буряться нові свердловини, які дадуть додатковий приплив. За необхідності жителям здійснюється підвезення води, а також встановлені накопичувальні ємності. Без води кримчани не залишаться", – сказав Гоцанюк.

Будуть напувати "морською" водою

Кримські водосховища, які наповнюються за рахунок опадів і річок, станом на 22 вересня заповнені всього на 25%. Так званий голова Держкомітету з водного господарства та меліорації республіки Ігор Вайль заявив, що "влада Криму" розглядає можливість використання установок з опріснення морської води, щоб забезпечити питною водою населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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