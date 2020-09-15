Українців на дорогах стали штрафувати вдвічі більше: 5 найбільших порушників

В Україні за минулий тиждень на дорогах оштрафували вдвічі більше водіїв перевантажених фур, ніж тижнем раніше. За цей час "Укртрансбезпека" спільно з Нацполіцією перевірила понад 30 тисяч транспортних засобів.

Пресслужба Міністерства інфраструктури повідомила, що в бюджет надійшло 4,4 млн грн, що на 75% більше, ніж тиждень тому.

Найбільше плати за перевантаження нараховано в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

5 найбільших порушників габаритно-вагових норм:

1. На автодорозі М-05 – авто DAF (перевізник – Хуголь В.А.) з перевантаженням на 64%. Загальна вага транспортного засобу становила 65,65 т за норми 40 т. Нараховано плату за проїзд – 1614,84 євро.

2. На автодорозі М-05 – авто Renault (перевізник – Бортник С.І.) з перевантаженням на 29%. Загальна вага транспортного засобу становила 56,65 т за норми 40 т. Нараховано плату за проїзд – 965,74 євро.

3. На автодорозі М-05 – авто Renault (перевізник – Учень С.О.) з перевантаженням на 24%. Загальна вага транспортного засобу становила 54,10 т за норми 40 т. Нараховано плату за проїзд – 824,33 євро.

4. На автодорозі Р-03 – авто Volvo (перевізник – ПРЕДСТАВНИЦТВО ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ИНШААТ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАИ АНОНИМ ШИРКЕТИ) з перевантаженням на 35,7%. Загальна вага транспортного засобу становила 54,28 т за норми 40 т. Нараховано плату за проїзд – 216,27 євро.

5. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевізник – ТОВ “Траверс ЛТД”) з перевантаженням на 32%. Загальна вага транспортного засобу становила 52,16 т за норми 40 т. Нараховано плату за проїзд – 62,37 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні водії перевантажених фур, яких Зеленський раніше назвав "засранцями", сплатили до Державного бюджету 13,5 млн грн штрафів.

20 травня вантажівка зруйнувала перегін мосту через Олексіївську затоку біля Нікополя. Заїзд на цю переправу було дозволено лише транспортним засобам завважки менш ніж 10 тонн, а вагою фури – приблизно 35 тонн.

За тиждень, 10-16 серпня, інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією оштрафували водіїв перевантаженого транспорту на 2,3 млн гривень.

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