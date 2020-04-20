Води в Криму не буде: на півострів насувається екологічна катастрофа

"Влада" анексованого Росією Криму сподівається, що запасів води на півострові вистачить до середини літа. Вони розраховують на дощі, які повинні поповнити водосховища.

Але навіть якщо вони і підуть, транспортувати воду півостровом немає можливості – Північно-Кримський канал на території півострова руйнується. Про це йдеться в матеріалі "Радіо. Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вода в Криму

У сюжеті наведено докази від місцевих блогерів і ЗМІ, які переконливо показують, що Тайганське, Сімферопольське, Партизанське та Чорноріченське водосховища стрімко міліють. У них залишилося 30% від початкового об'єму води.

Офіційний телеканал "Крим 24" звітує, що Аянське водосховище заповнене на 90%, але замовчує, що воно найменше з трьох, які постачають воду до столиці Криму.

Місцева "влада" вже змушені брати воду для Сімферополя з підземних джерел, тобто, водосховищ їм вже не вистачає. Місцеві експерти визнають – якщо так триватиме, то дефіцит води Крим відчує вже в серпні.

При цьому на Херсонщині Північно-Кримський канал уже місяць як повний. Через посушливу зиму воду подали на три тижні раніше. І навіть при бажанні подати воду на півострів Україна не зможе.

"Це технічно неможливо. Недобудована дамба. А по-друге, ми не знаємо, в якому стані русло Північно-Кримського каналу на території Криму", – сказав керівник управління каналу Сергій Шевченко.

При цьому він спростував слова "голови Криму" Сергія Аксьонова і проросійського політика Віктора Медведчука про те, що подати воду до Криму необхідно перш за все Україні – нібито зараз на Херсонщині заболочується земля.

"Це не відповідає дійсності. По каналу працюють насосно-дренажні станції, які відкачують воду, щоб цього не було. Тобто, все системи справні і працюють", – сказав Шевченко.

А ось, що стосується каналу, який йде по території Криму, то, за даними "Радіо. Свобода", він зараз знаходиться в дуже поганому стані і на його ремонт будуть потрібні величезні гроші.

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