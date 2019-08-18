"Води в Криму достатньо!" У Києві розкрили маніпуляції окупантів

Прохання окупаційної "влади" Криму пропустити на півострів воду з Дніпра – це спроба "виправдатися" перед Кремлем за провальний туристичний і сільськогосподарський сезон.

Тому Україна в жодному разі не повинна піддаватися на маніпуляції і відновлювати постачання води в Крим, заявив в ефірі ObozTV перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі.

"У жодному разі ми не можемо відновити поставки води в Крим", – наголосив заступник міністра.

Він нагадав про закон правового режиму для тимчасово окупованих територій. "Будь-який орган або служба цих регіонів є невизнаними. І будь-які їхні заяви, звернення – взагалі не потрібно коментувати", – закликав Куркчі.

На думку чиновника, заяви про "водну блокаду" Криму можуть бути спробою так званого "глави" анексованого півострова Сергія Аксьонова "перестрахуватися" перед центральною владою РФ.

Куркчі не виключив, що таким чином Аксьонов і його наближені особи хочуть перекласти на Україну провину за поганий урожай і провал туристичного сезону.

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Крім того, Куркчі нагадав про програму "компенсацій" за поганий урожай.

"На початку 2014 року кількість зрошуваних земель в Криму була близько 370 тисяч га. За нашим моніторингом, на початку 2017-го це число зменшилося до 17 тисяч. Про які 100 тисяч (га земель. – Ред.) зараз каже Аксьонов – невідомо.... Там є програма, яка нібито видає якісь компенсації виробнику сільгосппродукції, якщо він посіяв, а урожай не вдався... І якщо у вас 17 тисяч зрошуваних земель, чому ви висуваєте 100? Щоб отримати якісь додаткові компенсації?" – поцікавився представник МінТОТ.

"Водних джерел, щоб забезпечити людей, цивільне населення, якісною питною водою – в Криму достатньо. Певної кількості води потребує сільське господарство і хімічна промисловість на півночі Криму", – зазначив він.

При цьому Куркчі звернув увагу, що близько 25% населення окупованого Криму (практично кожен четвертий) сьогодні не мають доступу до якісної питної води з вини "влади".

"Хоча дуже багато грошей виділяється за федеральною цільовою програмою: очисні, водогони, свердловини і таке інше. Але ця проблема не вирішена. У всіх курортних місцях від Керчі до Ялти режимне водопостачання, коли вода подається кілька годин на добу", – розповів чиновник.

"Все це – відповідальність окупанта. І навіть в Женевських конвенціях написано, що якщо країна окупує якусь територію, то вона зобов'язана практично всі гуманітарні питання взяти на себе", – резюмував він.

Північно-Кримський канал, червень 2019 року ru.krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

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