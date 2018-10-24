"Вода йде не туди": як українцям знизити "космічні" суми за комуналку

Українці, отримуючи платіжки за комунальні послуги, часто стикаються з тим, що показники лічильників, квитанцій і реальне споживання не збігаються. Існує кілька прийомів, які дозволять виявити проблему, якщо така існує.

У матеріалі "Комсомольської правди" пояснили, що робити, якщо ви не згодні з нарахованими тарифами у платіжках. Автор докладно описав найпоширеніші випадки, коли показання лічильника, цифри у квитанціях і ваше споживання не збігаються.

"Відразу кілька схожих випадків із холодною водою описали наші читачі. Суть їхня така: звичайне споживання сім'ї — до 10 кубометрів на місяць, а за підсумками одного з місяців лічильник раптом "накрутив" від 45 до 70 кубів! Як з'ясувалося, в кожному з цих випадків були винні не прилади обліку, а дірява сантехніка", — йдеться у статті.

Сантехнік Олександр Нечипоренко порадив перевірити всю сантехніку на предмет протікання, якщо лічильник почав накручувати зайві кубометри.

"Насамперед дивіться на унітаз. Якщо не працює запірна арматура або клапан, який утримує воду в бачку, то ваша вода просто виливається в каналізацію, а лічильник це все рахує. Наступний "кандидат" — це так званий "підривний" клапан у бойлері. Якщо тиск у вашому водонагрівальному приладі зростає, то надлишок води теж іде в каналізацію", — пояснив він.

За словами сантехніка, після цього треба перевірити зворотний клапан, який ставиться на вході у квартиру. Зазначається, що його треба ставити під час встановлення бойлера, інакше гаряча вода піде в загальну систему — і нею будете користуватися не лише ви, але і всі ваші сусіди.

Фахівець зазначив, якщо у минулі місяці показники були в нормі, а потім раптом несподівано лічильник "наче сказився", треба викликати спеціаліста для перевірки всієї домашньої сантехніки.

"Може статися й таке, що ваш лічильник води почав неправильно рахувати. Найпростіший спосіб перевірити його працездатність — це наповнити трилітрову банку (а ще краще — 10-літрове відро) водою і подивитися, як змінилися показники приладу. Звісно, в цей час всі інші споживачі (бачок унітазу, кран на кухні) мають бути перекриті. Якщо лічильник барахлить, то його треба віднести на перевірку або замінити. Щоправда, робити це доведеться за власний рахунок", — сказано у статті.

Експерти також порадили перевірити, чи правильно рахує ваш лічильник електрики і чи не приєднався хтось до вашої лінії.

"Для цього треба вимкнути всі побутові прилади в домі -— навіть холодильник. Якщо у вас старий дисковий лічильник, то диск має повернутися до появи у віконці великої червоної позначки і зупинитися. В електронному лічильнику роль "точки" відіграє світлодіод "навантаження", який у випадку відсутності навантаження не повинен блимати. Якщо ж після відключення всіх споживачів світлодіод лічильника блимає або диск продовжує обертатися, треба повністю вимкнути запобіжники ("пробки") або відключити автоматичні вимикачі", — наголошується у матеріалі.

При цьому якщо після застосування зазначених заходів причини не усунуті, необхідно звернутися в центр обслуговування клієнтів вашого обленерго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня Кабінет міністрів під час позачергового засідання одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Головна причина — наполеглива рекомендація з боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.