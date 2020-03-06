Вода для Криму: у Зеленського пішли наперекір Шмигалю

Представництво президента України в Криму повідомило, що півострів не отримає води до повної деокупації.

"Ми вважаємо що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води до Криму до повної деокупації півострова від ворога", – повідомила у Facebook заступниця постійного представника президента України в Криму Таміла Ташева.

За її словами, дискусія про "турботу про громадян" не вперше точиться серед топ-посадовців.

"Причини дві – російський наратив, а також відсутність обізнаності щодо ситуації в Криму, недостатні знання міжнародного права, аналізу того, що буде відбуватися з нашими ж громадянами, якщо воду пустять (ще більший тиск і репресії, бо гроші в РФ звільняться для посилення військових та силовиків)", – наголосила Ташева.

Представництво президента України в Криму повідомило, що півострів не отримає води до повної деокупації

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Він наголосив, що у Криму живуть українці, яких не можна кидати.

Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

"В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми дбаємо про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду , яка піде на військові бази, неможливо ", – зазначив прем'єр.

"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!