''Вмираю від голоду'': в мережі жорстко висміяли Росію за ''сенсацію'' про Україну

У Росії пропагандистські ЗМІ почали нову спробу розповісти казку про Україну, яка залишиться без газу. При цьому, в Москві не врахували одного важливого факту.

Як сказано в матеріалі "Южного курьера", в Росії продовжують підтримувати пропагандистський тренд про те, що "Україна замерзне" і цього разу з акцентом на вибори.

"Російські експерти зробили висновок, що з урахуванням того, що відбір газу з ПСГ з початку опалювального сезону склав 4,1 млрд кубометрів, що в півтора рази більше, ніж за той самий період у минулому році і при обліку збереження в ПСГ недоторканними запасів у 5-6 млрд кубометрів, для підтримки тиску в ГТС, до виборів президента в Україні закінчиться газ", - повідомив автор тексту Олександр Коваленко.

Він зазначив, що таким чином за допомогою одного тільки "вкиду" Москва здійснила "пропаганду в кубі": "нагадали про "холодомор", знову зменшили значимість і історичність Томосу, і підігріли інтерес до виборів президента України.

Журналіст наголосив, що розвінчати слова пропагандистів можна за допомогою офіційної статистики про видобуток власного газу в Україні.

"Щомісяця з ПСГ відбирається в середньому 1,4 млрд кубометрів газу. При цьому, це грубий підрахунок, адже температурний режим по країні не однаковий і грають роль чинники, як потеплінь, так і похолодань. Наприклад, у жовтні і листопаді відбір був набагато менший, ніж у грудні і січні. Але, навіть враховуючи лише середній показник за кожен місяць, ми отримуємо в підсумку показник власного видобутку природного газу України, вище щомісячного відбору, використовуваного російською пропагандою для нагнітання", - зробив висновок автор матеріалу.

Він також додав, що цифри наведені без урахування імпорту зі Словаччини (в середньому 500 млн кубометрів на місяць), з Угорщини (до 300 млн кубометрів на місяць) і Польщі (до 60 млн кубометрів на місяць).

"А тому, старання кремлівської пропаганди як завжди виявилися даремними, адже голослівність словоблуддя слухають лише темні маси. Маси – далекі від сухих цифр і даних. Власне, так – знову не замерзнемо", - підсумував Коваленко.

Ситуація викликала широкий резонанс у мережі. Користувачі залишили безліч саркастичних коментарів: "Математика - складна наука, російський патріот не зобов'язаний нею володіти", "Два дебіла", "Не злякайте зародження розуму у тварин. Це так важко їм дається", "Я завтра вирішив замерзнути, а зараз помираю від голоду. Маріуполь. Чекаю на Раша тв".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді скандальна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявляла, що затримка початку опалювального сезону в деяких містах України нібито була пов'язана з відмовою від газу з країни-агресора, а не з борговими розглядами "Нафтогазу України" і регіональних теплозабезпечуючих підприємств. Крім того, вона назвала ситуацію в Україні тотальним колапсом.

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