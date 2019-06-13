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Влітку в Україні підскочить ціна на сигарети: скільки буде коштувати пачка

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В Україні вже з 1 липня на 9% підвищать акцизи на сигарети. Після цього в середньому одна пачка може подорожчати на 2,2 грн.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, варто враховувати, що поки продавці не вичерпають запаси вже куплених сигарет, ціни мінятися не будуть. Між введенням нових акцизів і подорожчанням тютюнових виробів на прилавках може пройти кілька тижнів.

Варто відзначити, що в Україні і так найдешевші сигарети в Європі через низькі акцизи. У більшості країн ЄС пачка коштує близько 5 євро. Українці досі можуть купувати сигарети за 1,2-1,5 євро. Верховна Рада взяла на себе зобов'язання з часом (до 2024-го) зрівняти ціни.

В результаті щорічно акциз повинні підвищувати на 20%, в цьому році його додатково піднімуть ще й на рівень торішньої інфляції (9%).

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"Для прикладу, в кінці минулого року за кожні 1000 сигарет постачальники повинні були віддати 577,98 грн акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не всі виробники дотримуються цієї норми, проте в середньому частка акцизу повинна складати близько 60% від загальної вартості пачки. Також, в Мінфіні навіть планують зобов'язати ринок чітко дотримуватись зазначених пропорцій", - сказано в статті.

Відзначається, що в минулому році, з огляду на зазначену залежність, мінімальна ціна на пачку сигарет повинна була складати 19,1 грн. У січні акциз підвищили до 693,5 грн (13,8 грн з пачки), а з 1 липня збільшать до 756 грн, або до 15,12 грн за пачку.

сигарети подорожчають

сигарети подорожчають

KP.UA

Таким чином, мінімальна ціна на даний момент повинна становити близько 23 грн, а з 1 липня – 25,2 грн. Правда, варто враховувати, що поки чіткої вимоги до частки акцизу в загальній вартості немає. Тому в Україні можна знайти сигарети і дешевше 20 грн. Наприклад, найдешевшу пачку "Києва" можна купити 19,9 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сигарети без фільтра є найнебезпечнішими : вони збільшують ризик смерті від раку легенів майже в два рази.

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Місце
Україна
Теги
цигаркиУкраїнацены
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы-томосеки,бросайте курить,занимайтесь спортом,як ваш головный УкроБог- Владимир Владимирович
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