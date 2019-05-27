ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

В Україні вже влітку злетять ціни на авто: які та на скільки

17.2тЧитати матеріал російською

В Україні вже з серпня можуть значно подорожчати автомобілі. Усі автодилери, які ввозять авто з Європи, повинні довести, що їхній товар не виробили в Росії. В іншому випадку вони зобов'язані заплатити спецмито в розмірі 5% від вартості.

Чому вводяться такі зміни, чи подорожчають авто і що важливо знати під час купівлі автомобіля з Європи — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • З 1 серпня на всі автомобілі, які ввозяться в Україну, потрібно мати сертифікат про їхнє походження. Якщо ж його немає за кожне авто доведеться заплатити спецмито в розмірі 5%;

  • Такі зміни були введені урядом 15 травня в рамках торгової війни з Росією;

  • Автодилери вже готуються до нововведень. Для офіційних постачальників проблем не буде, їм не складно зв'язатися безпосередньо із заводом-виробником;

  • Труднощі можуть виникнути у приватників або "сірих" дилерів. Вартість їхніх авто, відповідно, може вирости на 5%;

  • Зміни не повинні торкнуться авто на єврономерах.

Які автомобілі подорожчають

15 травня Кабінет міністрів змінив список заборонених до ввезення в Україну товарів із Російської Федерації. За словами віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, дискусії щодо відповідних змін провели бізнес-асоціації. Тепер до переліку потраплять й автомобілі, які були зроблені в Росії.

На території РФ працюють десятки заводів відомих автомобільних гігантів. Це Mercedes, Renault, Kia, Hyundai та інші. Правда, в останні роки не так багато автомобілів із Росії потрапляють в Україну. Крім військової агресії, щодо російських авто і так діє спецмито залежно від заводу — 10-15%.

Новини
У ЄС зробили крок до зняття санкцій із Росії: Клімкін відреагував

За даними Autoconsulting, на українському ринку на сьогодні присутні такі відомі марки, які повністю або частково виробляють у РФ:

  • Lada (всі моделі).

  • ГАЗ (всі моделі).

  • УАЗ (всі моделі).

  • VW Polo Sedan.

  • Hyundai Creta і Accent.

  • Chevrolet Niva.

  • Kia Rio.

  • КамАЗ.

  • ПАЗ.

Не виключено і потрапляння на вітчизняний ринок автомобілів марок BMW, Toyota і Mercedes, які також виготовляються в РФ.

Авто

Авто

За новими правилами, які почнуть діяти з 1 серпня 2019 року, абсолютно всі автомобілі, які імпортуються в Україну, будуть вважатися російськими, якщо не доведено протилежне. Не важливо, де фактично вони зроблені — в Європі, Азії або США. Спростувати це можна лише надавши сертифікат походження авто.

Новини
Україні погрожують новими протестами: ''євробляхери'' висунули вимоги, у Раді заговорили про поступки

Саме на основі його даних митна служба і зможе визначити, звідки ввезений автомобіль. Якщо ж документа не буде доведеться заплатити спецмито в розмірі 5% від вартості автомобіля.

Кого стосуватиметься

Проблеми з поставками авто в Україні можуть виникнути у неофіційних дилерів або в приватників. Їм доведеться виходити безпосередньо на виробника, щоб отримати відповідний сертифікат. Або користуватися перевіреними посередниками. В іншому випадку потрібно переплачувати на 5% більше.

Авто

Авто

"На приватних осіб 100% вплинуть зміни. Щоб отримати офіційний сертифікат походження, потрібно звертатися в Торгово-промислову палату, або на завод. А ви уявляєте собі для приватних осіб або "сірих" дилерів таке фізично неможливо. Для офіційних автодилерів таких проблем не повинно бути, ми вже готуємося до цього", пояснив OBOZREVATEL гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Новини
Схема "євроблях": в Україні користуються новою лазівкою в законі і не платять

Наприклад, у компанії West Auto Hub, яка спеціалізується на доставленні авто з Європи і США пояснили нам, що ніяких проблем з розмитненням автомобілів не буде. Ціна на послуги не збільшиться.

Тому, судячи з усього, платити більше доведеться тільки приватникам і "сірим" дилерам.

А що з "євробляхами"?

Ймовірно, нововведення не зачепить і "євробляхи". По-перше, безпосередньо в законі №8487 не вказана вимога про сертифікат походження вживаних авто на єврономерах. По-друге, малоймовірно, що автомобіль із єврореєстрацією, пригнаний з Європи, раніше був виготовлений у Росії.

За словами представника податкового комітету, народного депутата від фракції Блок Петра Порошенка Михайла Кобцева, питання з порядком перевірки більше стосується адміністрування процесу. Він буде конкретно визначений митною службою, тому до єврономерів особливої уваги бути не повинно.

"Сертифікат можуть і попросити. Але ось ці заводи, які зараз працюють у Росії вони ж заточені на російського покупця. Це питання виробництва, ціни, логістики. Не думаю, що російські автомобілі будуть реімпортовані в Європу, там отримуватимуть єврономери, а потім вже завозитимуться в Україну. Якщо це і буде, то це вже поодинокі випадки", розповів OBOZREVATEL нардеп.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Теми
Санкції проти Росіїринок автомобілівЕксклюзив
Місце
Україна
Теги
Єврономериавторозмитнення
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
12
5
Смішно
4
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А зачем хохлам авто без бензина?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
ешё есть три дня до лета, скупайтесь
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Голдобина Екатерина
Голдобина Екатерина
Cпaси6о тoмy, ктo пoказал мнe сaйт http://difimas.com/cb0fuq Прocто пpойдя oпрoс получила почти полугодовую зapплатy)) Пользyйтесь, пока еcть вoзмoжнoсть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Тарасов Максим
Тарасов Максим
Голдобина Екатерина, ага, дай ему Бог здоровья
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки