В Україні вже влітку злетять ціни на авто: які та на скільки

В Україні вже з серпня можуть значно подорожчати автомобілі. Усі автодилери, які ввозять авто з Європи, повинні довести, що їхній товар не виробили в Росії. В іншому випадку вони зобов'язані заплатити спецмито в розмірі 5% від вартості.

Чому вводяться такі зміни, чи подорожчають авто і що важливо знати під час купівлі автомобіля з Європи — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

З 1 серпня на всі автомобілі, які ввозяться в Україну, потрібно мати сертифікат про їхнє походження. Якщо ж його немає — за кожне авто доведеться заплатити спецмито в розмірі 5%;

Такі зміни були введені урядом 15 травня в рамках торгової війни з Росією;

Автодилери вже готуються до нововведень. Для офіційних постачальників проблем не буде, їм не складно зв'язатися безпосередньо із заводом-виробником;

Труднощі можуть виникнути у приватників або "сірих" дилерів. Вартість їхніх авто, відповідно, може вирости на 5%;

Зміни не повинні торкнуться авто на єврономерах.

Які автомобілі подорожчають

15 травня Кабінет міністрів змінив список заборонених до ввезення в Україну товарів із Російської Федерації. За словами віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, дискусії щодо відповідних змін провели бізнес-асоціації. Тепер до переліку потраплять й автомобілі, які були зроблені в Росії.

На території РФ працюють десятки заводів відомих автомобільних гігантів. Це Mercedes, Renault, Kia, Hyundai та інші. Правда, в останні роки не так багато автомобілів із Росії потрапляють в Україну. Крім військової агресії, щодо російських авто і так діє спецмито залежно від заводу — 10-15%.

За даними Autoconsulting, на українському ринку на сьогодні присутні такі відомі марки, які повністю або частково виробляють у РФ:

Lada (всі моделі).

ГАЗ (всі моделі).

УАЗ (всі моделі).

VW Polo Sedan.

Hyundai Creta і Accent.

Chevrolet Niva.

Kia Rio.

КамАЗ.

ПАЗ.

Не виключено і потрапляння на вітчизняний ринок автомобілів марок BMW, Toyota і Mercedes, які також виготовляються в РФ.

Авто

За новими правилами, які почнуть діяти з 1 серпня 2019 року, абсолютно всі автомобілі, які імпортуються в Україну, будуть вважатися російськими, якщо не доведено протилежне. Не важливо, де фактично вони зроблені — в Європі, Азії або США. Спростувати це можна лише надавши сертифікат походження авто.

Саме на основі його даних митна служба і зможе визначити, звідки ввезений автомобіль. Якщо ж документа не буде — доведеться заплатити спецмито в розмірі 5% від вартості автомобіля.

Кого стосуватиметься

Проблеми з поставками авто в Україні можуть виникнути у неофіційних дилерів або в приватників. Їм доведеться виходити безпосередньо на виробника, щоб отримати відповідний сертифікат. Або користуватися перевіреними посередниками. В іншому випадку потрібно переплачувати на 5% більше.

Авто

"На приватних осіб — 100% вплинуть зміни. Щоб отримати офіційний сертифікат походження, потрібно звертатися в Торгово-промислову палату, або на завод. А ви уявляєте собі — для приватних осіб або "сірих" дилерів таке фізично неможливо. Для офіційних автодилерів таких проблем не повинно бути, ми вже готуємося до цього", — пояснив OBOZREVATEL гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Наприклад, у компанії West Auto Hub, яка спеціалізується на доставленні авто з Європи і США пояснили нам, що ніяких проблем з розмитненням автомобілів не буде. Ціна на послуги не збільшиться.

Тому, судячи з усього, платити більше доведеться тільки приватникам і "сірим" дилерам.

А що з "євробляхами"?

Ймовірно, нововведення не зачепить і "євробляхи". По-перше, безпосередньо в законі №8487 не вказана вимога про сертифікат походження вживаних авто на єврономерах. По-друге, малоймовірно, що автомобіль із єврореєстрацією, пригнаний з Європи, раніше був виготовлений у Росії.

За словами представника податкового комітету, народного депутата від фракції Блок Петра Порошенка Михайла Кобцева, питання з порядком перевірки більше стосується адміністрування процесу. Він буде конкретно визначений митною службою, тому до єврономерів особливої уваги бути не повинно.

"Сертифікат можуть і попросити. Але ось ці заводи, які зараз працюють у Росії — вони ж заточені на російського покупця. Це питання виробництва, ціни, логістики. Не думаю, що російські автомобілі будуть реімпортовані в Європу, там отримуватимуть єврономери, а потім вже завозитимуться в Україну. Якщо це і буде, то це вже поодинокі випадки", — розповів OBOZREVATEL нардеп.

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