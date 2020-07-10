Власники перевантажених фур, яких Зеленський назвав "засранцями", сплатили 13,5 млн штрафів
Власники перевантажених фр сплатили штрафи.
Водії перевантажених фур, яких президент Володимир Зеленський раніше назвав "засранцями", сплатили до державного бюджету 13,5 млн грн штрафів.
Про це доповіли під час традиційної селекторної наради з президентом міністр інфраструктури Владислав Криклій та представник Нацполіції, повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що несумлінні перевізники, перевантаження у яких було виявлено на комплексах габаритно-вагового контролю, вже заплатили майже 13,5 млн грн штрафу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Нацполіції повідомили, що уже складено 194 протоколів за порушення карантину у громадських закладах.
Що передувало
23 червня Зеленський звернувся до далекобійників і назвав "засранцями" тих, хто їздить із перевантаженням і руйнує дороги.
Він опублікував про це відеоролик, який надіслав у чат далекобійників у Viber.
"Вирішили зробити пропускні пункти. А вони їх все одно об'їжджають. Виявилося, що вони створили групу "ГВК Ваговий контроль", у якій попереджають, де можна їхати, а де є контроль... Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці", – сказав Зеленський.
Він попросив водіїв якщо не допомагати, то хоча б не заважати.
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