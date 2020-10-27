Власник "Зе медіа" йшов на вибори від партії, яка критикує "Слугу народу". Фотофакт

Власник компанії "Зе медіа" Володимир Татаренко балотувався в Броварську міську раду на виборах-2020 від партії "Демократична Сокира", яка критикує "слуг народу".

Про це стало відомо з інформації на сторінці партії у Facebook. Відзначимо, що "Зе медіа" була організатором опитування президента, який проводили в день виборів – 25 жовтня.

"Ми отримали інформацію, що один з кандидатів від нашої партії в Броварську міську раду є директором фірми, яка отримала замовлення на проведення злочинного "опитування Зеленського". Кандидат уклав цю угоду вже після свого висунення від "Демократичної Сокири" і не повідомив своє керівництво про укладення договору з партією "Слуга народу", чим порушив всі моральні принципи нашої партії і підставив під загрозу всі наші дії протягом останнього року і найголовніше – нашу репутацію", – сказано у повідомленні.

Відзначається, що броварський осередок партії ліквідували і всіх членів розпустили.

Броварський осередок партії розпускають Facebook "Демократичної Сокири"

Раніше OBOZREVATEL встановив, що Татаренко володіє "Зе медіа". Компанія була створена 13 років тому, але отримувати дохід стала тільки після того, як Володимир Зеленський став президентом.

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