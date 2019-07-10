Власник – Марченко: стало відомо, як Медведчук купив нафтобізнес у ростовського мільярдера

Ростовський мільярдер Сергій Кислов продав свої нафтопереробні активи українському олігарху і голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

Як зазначено у розслідуванні російського видання "Проект", контрольним пакетом акцій відразу п'яти його компаній – "Новошахтинського заводу нафтопродуктів", "НЗНП Трейд", "Південь Енерго", "Торгового Дому НЗНП" і "Роузвуд Шиппінг" – володіє кіпрський офшор Ventolor Investment Limited.

Кінцевий бенефіціар Ventolor Investments Limited прихований за ланцюжком офшорів. Зазначається, що їхній реальний власник – киянка Оксана Марченко, дружина Медведчука.

За даними видання, Ventolor Investments Limited володіє кіпрська компанія Ventolor Holding Limited. Нею ж володіє Tumillon Investments Ltd, яку заснувала Марченко.

Компанії Медведчука proekt.media

Про те, що Марченко може бути одним із власників заводу і афілійованої з ним компанії "НЗНП Трейд", вперше стало відомо у вересні 2018 року після розслідування "Схем". Тоді їй належало 29,75% акцій заводу.

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"Власники там тепер громадяни України, проросійська партія, яка підтримує політику економічного зближення з Росією. В кінцевому підсумку це пан Медведчук", – сказав виданню співрозмовник у нафтовій галузі на умовах анонімності.

За даними ЗМІ, партнери Марченко у нафтовому бізнесі в Росії також можуть бути пов'язані з українською політикою.

"Співзасновником "НЗНП Трейд" є Наталія Лавренюк, її називають цивільною дружиною депутата Верховної Ради Тараса Козака. Також Марченко, Медведчук і Лавренюк літали разом на приватному літаку в Росію, встановили журналісти "Схем". Марченко і Лавренюк "дружать" в Instagram, остання підтримувала теледіву, коли та брала участь у шоу "Танці з зірками", – йдеться у матеріалі.

Медведчук і Марченко Країна

Також, як відомо, Козак – давній соратник Медведчука. Зазначається, що ще одним доказом зв'язку Козака із нафтопереробним бізнесом у Росії є його декларація про доходи. У ній депутат зазначив, що володіє кіпрською компанією Havanor Management Limited. Керівник у цього офшору такий самий, як в одного із власників "Південь Енерго", а адреса збігається ще із двома офшорами. Саме цій фірмі належить "Новошахтинський завод нафтопродуктів".

Компанії Медведчука proekt.media

Зазначається, що Новошахтинський завод не можна назвати найбільшим гравцем галузі, проте його доходи за останні кілька років стабільно зростають. За підсумками 2017 року він збільшив чистий прибуток у 3,6 разів. Цього року всі п'ять компаній, співвласниками яких є близькі до Медведчука і Козака офшори, в сумі заробили 6 млрд рублів (2,4 млрд грн).

"Найімовірніше, оборот продовжить зростати, адже завод хоче оновити свої установки переробки нафти для виробництва бензину класу Євро-5. В січні 2019 року НЗНП підписав із Міненерго угоду, згідно з якою підприємство вкладає гроші у власну модернізацію, а натомість отримує зворотний акциз на нафту. Крім того, субсидії заводу давала ростовська влада.

"Не всі джерела доходів заводу могли бути легальними. У 2017 році журналісти Reuters запідозрили завод у тому, що він, можливо, обходив мито на темні нафтопродукти і експортував їх із нульовою ставкою, просто перейменувавши вантаж. За оцінкою видання, Новошахтинський і Марійський НПЗ на цій схемі міг заощадити 10 млрд рублів. Новошахтинський НПЗ і Міненерго на запити "Проекту" не відповіли", – підсумували у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук особисто зізнався, що Марченко володіє бізнесом у Росії. При цьому він уточнив, що "вона володіє, а керую я".

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