Найбагатша людина у світі заробила $13 млрд за 15 хвилин

Голова Amazon Джефф Безос за 15 хвилин розбагатів на $13 млрд і тепер статки американського бізнесмена оцінюються у $129,5 млрд.

Таким чином, мільярдер зміцнив лідерські позиції у рейтингу найбагатших людей планети. Про це повідомляє Bloomberg.

Збільшити статки Безосу дозволили акції Amazon, які виросли на 12% – до $2100 після публікації компанією звіту за четвертий квартал 2019 року.

Показники Amazon перевершили прогнози аналітиків. Зокрема, чистий прибуток компанії в кінці 2019 року зріс до $3,3 млрд при виторзі у $87,4 млрд.

Мільярдер зміцнив лідерські позиції у рейтингу найбагатших людей планети

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співзасновник Microsoft Білл Гейтс втратив друге місце в списку найбагатших людей планети – вперше за сім років існування рейтингу мільярдерів.

Десять найбагатших людей планети за один день збідніли майже на $18 млрд, коли в США рекордно обвалилися індекси фондових бірж.

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