"Влаштує і $40": у Росії несподівано розкрили безпечну ціну на нафту

Росія не буде відчувати серйозний тиск на внутрішню економіку та фінансовий ринок при падінні цін на нафту до $40 за барель.

Про це в інтерв'ю ТАСС заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін. За його словами, оптимальною для російської економіки ціною на нафту є $60 за барель.

"Ми з саудитами помінялися місцями на нафтовому ринку: їм потрібно $70 за барель, а нас влаштують і $40. Хоча, звичайно, краще $60 - це оптимальна ціна", – сказав він.

Орєшкін відзначив, що якщо світова економіка зіткнеться з серйозними проблемами, Росія також постраждає. "Однак раніше нас зачепило б набагато сильніше", – оцінив російський міністр.

Безпечна для Росії ціна на нафту iz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня в Мінекономрозвитку Росії підрахували, що в найближчі п'ять років ВВП Росії скоротиться на 30,5 трильйонів рублів, якщо економіка країни залишиться без надприбутків від нафти.

Такий варіант розвитку подій можливий при консервативному сценарії, згідно з яким середня ціна за барель нафти в 2020 опуститься до $42,5 за нинішньої вартості близько $60 і виросте до $45,9 у 2024 році.

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