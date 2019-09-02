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"Влаштує і $40": у Росії несподівано розкрили безпечну ціну на нафту

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Росія не буде відчувати серйозний тиск на внутрішню економіку та фінансовий ринок при падінні цін на нафту до $40 за барель.

Про це в інтерв'ю ТАСС заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін. За його словами, оптимальною для російської економіки ціною на нафту є $60 за барель.

"Ми з саудитами помінялися місцями на нафтовому ринку: їм потрібно $70 за барель, а нас влаштують і $40. Хоча, звичайно, краще $60 - це оптимальна ціна", – сказав він.

Орєшкін відзначив, що якщо світова економіка зіткнеться з серйозними проблемами, Росія також постраждає. "Однак раніше нас зачепило б набагато сильніше", – оцінив російський міністр.

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Безпечна для Росії ціна на нафту

Безпечна для Росії ціна на нафту

iz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня в Мінекономрозвитку Росії підрахували, що в найближчі п'ять років ВВП Росії скоротиться на 30,5 трильйонів рублів, якщо економіка країни залишиться без надприбутків від нафти.

Такий варіант розвитку подій можливий при консервативному сценарії, згідно з яким середня ціна за барель нафти в 2020 опуститься до $42,5 за нинішньої вартості близько $60 і виросте до $45,9 у 2024 році.

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Максим Орєшкін
Місце
Росія
Теги
нафта Новини Росії
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Орешкин не читал порномарио.Так бы он знал,что неумолимое колесо гонотьбы перевязаное дохлой анакондой с осколками украинской витрины уже пять лет как уничтожило экономику России.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Устроят и $40 ? Да-да-да, мы все помним, что и санкции вам только на пользу ... Только почему вы так часто о них вспоминаете, из благодарности ?
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Алень - мне друг, но истина дороже !, Дурилка картонный,о санкциях визжит только свидомая часть украины.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Алень - мне друг, но истина дороже !, Это вы ложитесь и встаете с одной мыслью о санкциях против России, молитесь на них каждый день, целуете ноги своим хозяевам когда они что то новое вводят в санкционную политику против РФ. А мы их просто не замечаем, живем и радуемся жизни.
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