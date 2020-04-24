Влаштовував тортури і вимагав гроші: правозахисниця розповіла про президентство Саакашвілі

Голова НУО "Колишні політв'язні за права людини" Нана Какабадзе стверджує: за Саакашвілі Грузія посіла перше місце у світі з кількості в'язнів. У в'язницях катували, правозахисників підкуповували, людей били просто на вулицях.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Ось кілька важливих цитат з інтерв'ю Какабадзе:

"У нас були тортури і нелюдське поводження. Коли запитують, із чим можна порівняти режим Саакашвілі, – я відповідаю, що його можна порівняти з фашизмом. Також він був схожий на 30-ті роки радянського періоду, коли, ви знаєте, що мільйонами людей розстрілювали. Так було і в Грузії".

"Щойно він взяв усю владу у свої руки, що трапилося? Закрилися майже всі телеканали, які були незалежними і висвітлювали події по всій Грузії. Залишилися тільки маленькі канали, які не могли сформувати якусь думку. Були закриті всі незалежні газети, журнали".

Liga.net

"Спочатку, коли він прийшов, у нас було 5 700 в'язнів. Через рік їх стало 12 000. А під час правління Саакашвілі було від 25 000 до 30 000 в'язнів. Саме тому ми були на першому місці за кількістю в'язнів у світі".

"Він створив неофіційні фонди, і змушував людей, у яких було якесь майно чи гроші, переказувати туди свої кошти. Це були фонди, які називалися "На розвиток прокуратури", "На розвиток МВС".

"Він створив неофіційні фонди, і змушував людей, у яких було якесь майно чи гроші, переказувати туди свої кошти", – каже Нана Какабадзе.

"Під час Саакашвілі був державний рекет, не існувало незалежного бізнесу – все контролював він. Так, він створив ефектні механізми, щоб людина могла швидко зареєструвати фірму, але весь бізнес контролював лише він і його команда".

Крім того, Саакашвілі влаштував справжню розправу над опозицією. У 2009-му у Тбілісі і Батумі були заарештовані члени "Демократичного руху" ексспікера Ніно Бурджанадзе – найактивнішої супротивниці президента Міхеіла Саакашвілі.

Опонентів експрезидент садив до в'язниць, де їх жорстоко катували і знущалися з них. У 2012-му в мережі з'явилося відео, де в одній із тюрем в'язня ґвалтували віником. Надалі цей предмет став символом боротьби з режимом Саакашвілі. У Грузії за всі зазначені злочини Саакашвілі позбавили грузинського громадянства і заочно засудили.

Як писав OBOZREVATEL, на своїй сторінці у Facebook Міхеіл Саакашвілі підтвердив інформацію і заявив, що у нього вже була змістовна бесіда з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Колишній президент Грузії наголосив, що підтримував Зеленського ще з часів виборів.

Соціальні мережі буквально розриваються від новини про те, що Саакашвілі може увійти до складу українського уряду. Багато користувачів відзначають, що колишнього главу Грузії вже намагалися залучити до реформування країни, але ефекту не було.

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