Влада засекретила мету візиту Зеленського в Оман: з'явився ексклюзивний документ

Державна прикордонна служба України відмовилася надати OBOZREVATEL інформацію про вартість відпочинку президента Володимира Зеленського в Омані.

Відомство мотивувало це рішення тим, що вказані дані нібито належать до інформації із обмеженим доступом і захищаються Конституцією, а також законами України. Про це свідчить відповідь ДПС на запит OBOZREVATEL.

Зокрема, OBOZREVATEL поставив Держприкордонслужбі наступні запитання:

скільки саме коштував переліт президента до Оману;

за чий кошт фінансувався переліт Зеленського та його охорони;

прізвища, посади та кількість осіб у офіційній делегації глави держави, яка вирушала та перебувала з ним у Омані;

коли, де й за якими паспортами перетинали кордон Зеленський і делегація під час поїздки.

Державна прикордонна служба України відмовилася надати інформацію про вартість відпочинку Зеленського в Омані

Однак представники ДПС заявили, що вони не є розпорядниками вищезазначених відомостей.

Там також додали, що вони не мають правових підстав для розголошення даних про перетин державного кордону.

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