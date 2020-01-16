Влада засекретила мету візиту Зеленського в Оман: з'явився ексклюзивний документ

Державна прикордонна служба України відмовилася надати OBOZREVATEL інформацію про вартість відпочинку президента Володимира Зеленського в Омані.
Відомство мотивувало це рішення тим, що вказані дані нібито належать до інформації із обмеженим доступом і захищаються Конституцією, а також законами України. Про це свідчить відповідь ДПС на запит OBOZREVATEL.
Зокрема, OBOZREVATEL поставив Держприкордонслужбі наступні запитання:
скільки саме коштував переліт президента до Оману;
за чий кошт фінансувався переліт Зеленського та його охорони;
прізвища, посади та кількість осіб у офіційній делегації глави держави, яка вирушала та перебувала з ним у Омані;
коли, де й за якими паспортами перетинали кордон Зеленський і делегація під час поїздки.
Державна прикордонна служба України відмовилася надати інформацію про вартість відпочинку Зеленського в Омані
Однак представники ДПС заявили, що вони не є розпорядниками вищезазначених відомостей.
Там також додали, що вони не мають правових підстав для розголошення даних про перетин державного кордону.
Влада засекретила мету візиту Зеленського в Оман
Влада засекретила мету візиту Зеленського в Оман
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.
Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.
В Україну Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві о 2:37. Водночас український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.
Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прибув із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо порожній, спеціально під замовлення).
Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів до Оману й Росії.
Через кілька днів після того, як Зеленський покинув країну, в Омані помер султан Кабус бен Саїд, який правив 50 років (з 1970 року).
OBOZREVATEL писав, що загалом у цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати й на те, що президент України провів у арабській країні переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.
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