Борги перед виробниками зеленої електроенергії досягли критичної позначки, і влада так і не розв'язала цю проблему навіть після зміни законодавства, зокрема скорочення "зелених" тарифів.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми всі разом 6-7 місяців тому голосували (за законопроєкт №3658 щодо скорочення "зелених" тарифів) і казали, що врешті-решт усі проблеми галузі розв'язали. Але зараз ми бачимо борги, які є найбільшими за весь час існування індустрії в Україні", – сказав народний депутат.

Він зазначив, що борги за "зелену" електроенергію – одне з найважливіших питань, яке потрібно розв'язати негайно.

Нагадаємо, що в середині листопада посли 11 країн (Бельгії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Швеції, Туреччини, Великої Британії), чий бізнес інвестував в український сектор відновлюваної енергетики близько 2 млрд євро, у спільному листі закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля забезпечити повне погашення боргів перед ними за "зеленим" тарифом, зокрема, шляхом прямих виплат із бюджету й випуску ОВДП.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою Закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу й погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги може бути погашено через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав у держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.