Головна Новини
3 березня • оновлено в 02:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Блоги - Новини економіки

Володимир Компанієць
Володимир Компанієць
Економіст Всі статті автора

Влада вирішила "киданути" пенсіонерів з індексацію пенсій в березні

18т

Друзі, я вибачаюсь, але схоже чинна влада вирішила киданути пенсіонерів з індексацію пенсій в березні.

Сьогодні прем'єр Гончарук на питання: "чому досі нема постави уряду про індексацію пенсій? Відповів: "Згідно з законом, протягом року ми приймаємо рішення, і немає чіткого періоду, коли воно повинно бути прийнято, з якогось моменту, з якої дати повинна відбуватися індексація. Це рішення зараз ще знаходиться в процесі розробки".

Новини
ЗМІ помилилися й Гончарук переможе?

Да, і Пенсійний фонд України вже давно заявив, що готовий до індексації і чекає лише рішення Уряду.

"Повинно бути відповідне розпорядження Кабміну стосовно цього, але його досі немає. ПФ вже подав всі розрахунки з Мінсоцполітики і воно повинно підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку", — повідомила прес-секретар Пенсійного фонду Ганна Швець.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Володимир Компанієць Володимир Компанієць
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Володимира Компанійця
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
207
10
Смішно
6
Цікаво
74
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
осень 13го,пенсия 3150-390 дол,сегодня ,после трех "повышений" 4070-170дол.,это без учета реформ комуналки ,в плане цены и прочих писвисов,вот где кидок..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ну,что радуетесь зеленопсы?.Приколисты хреновы.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Люсяо Люся
Люсяо Люся
Может вам ( ой, т.е. нам) еще и зарплаты по 4 штуки баксов выдать, как обещали? В правительстве не воры порохоботы, а настоящие слуги народа. Они точно знают что пенсионерам нужно. А им по ходу нужно поскорее сдохнуть и не обременять "правительство" своим присутствием
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги