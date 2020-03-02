Друзі, я вибачаюсь, але схоже чинна влада вирішила киданути пенсіонерів з індексацію пенсій в березні.

Сьогодні прем'єр Гончарук на питання: "чому досі нема постави уряду про індексацію пенсій? Відповів: "Згідно з законом, протягом року ми приймаємо рішення, і немає чіткого періоду, коли воно повинно бути прийнято, з якогось моменту, з якої дати повинна відбуватися індексація. Це рішення зараз ще знаходиться в процесі розробки".

Да, і Пенсійний фонд України вже давно заявив, що готовий до індексації і чекає лише рішення Уряду.

"Повинно бути відповідне розпорядження Кабміну стосовно цього, але його досі немає. ПФ вже подав всі розрахунки з Мінсоцполітики і воно повинно підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку", — повідомила прес-секретар Пенсійного фонду Ганна Швець.

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