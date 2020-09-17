Влада України не змогла визначитися, чи буде транш МВФ

Валентина Гембарська Економіка 09:58, 17.09.2020 Оновлено: 10:51, 17.09.2020

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати транш МВФ у грудні 2020 року. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив про паузу в переговорах із Фондом і відмовився називати дату наступної виплати.

Заяву Гетманцева передає "Інтерфакс-Україна".

"Є сподівання на те, що наша переговорна команда досягне успіху й ми отримаємо транш у грудні", – сказав він.

Гетманцев додав, що Україна виконала більшість структурних маяків для його отримання.

За декілька днів до цього Марченко заявив про паузу в переговорах з МВФ. Так, слова Гетманцева суперечать заяві Мінфіну.

За словами Марченка, експерти фонду почали вивчати питання антикорупційних органів, справи щодо Суркісів та ПриватБанку, використання коштів із COVID-фонду тощо.

"Якщо говорити про структурні маяки, то вони майже виконані. Місія мала приїхати в серпні, через різні причини вони зробили паузу, хочуть подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні", – пояснює міністр.

Марченко 8 вересня спілкувався з представниками МВФ, де обговорював проєкт держбюджету на 2021 рік. За його словами, затвердження бюджету не є умовою фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня у МВФ нагадали Україні умови нового траншу, але так і не визначили дати.

10 вересня представник МВФ Джеррі Райс не зміг назвати дату місії фонду в Україні для траншу stand by. Він заявив, що дискусії щодо поточної програми stand by тривають.

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