Влада має підтримувати гірничо-металургійний комплекс – Кінах

В умовах кризи влада має вжити комплекс заходів для підтримки гірничо-металургійного комплексу. Про це заявив експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

На його думку, в нинішніх кризових умовах влада має ухвалити антикризову програму, що передбачатиме підтримку локомотивів вітчизняної економіки, одним з яких є гірничо-металургійна галузь. Зокрема, така програма повинна містити зменшення тарифів на транспортування для підприємств галузі, стимулювання внутрішнього попиту на їх продукцію.

"Гірничо-металургійний комплекс. Однозначно необхідно мінімізувати такі витрати, які стосуються, наприклад, тарифів на транспортні послуги, які у нас як в портах, так і на "Укрзалізниці" значно вищі, ніж у наших конкурентів на ринках руди, металу. По-друге, необхідно зайнятися і підвищити внутрішній попит на продукцію галузі металургійного комплексу через серйозні інфраструктурні програми. Інфраструктура, будівництво, металоємні напрямки, які потребують великих обсягів металопродукції. І таким чином за рахунок збільшення внутрішнього попиту знизити наслідки світових кризових явищ", – сказав Кінах.

Окрім того, він вважає за потрібне забезпечити здешевлення кредитних ресурсів для підприємств ГМК та встановити мінімальний митний тариф на завезення імпортного обладнання.

"Дуже важливо подивитися і максимально відпрацьовувати систему доступу підприємств до оборотних ресурсів, оборотних коштів. І таким чином максимально створити ситуацію зниження вартості доступу до кредитних ресурсів. Бо на сьогодні вона у нас зашкалює по відношенню до інших держав. Необхідно подивитися за такими напрямками, питаннями, як той самий критичний імпорт, який важливий для випуску кінцевої продукції. І в цих умовах формувати номенклатуру критичного імпорту", – зазначив Кінах.

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату, за підсумками 2019 року промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% в порівнянні з січнем 2019 року і скоротилося на 8,4% в порівнянні з груднем 2019 року.

Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що концентрація Шахтоуправління "Покровське" "Метінвестом" дозволить підвищити видобуток дефіцитного в Україні коксівного вугілля і розвивати металургію. За повідомленнями ЗМІ, "Метінвест" готовий інвестувати 4 млрд грн в розвиток ШУ "Покровське" після придбання контрольного пакету акцій компанії, але для цього необхідний дозвіл Антимонопольного комітету.

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