'Влада' Криму визнала плачевну ситуацію з якістю води: з кранів тече глина з піском

В анексованому Росією Криму через посуху місцеві "влади" не справляються з подачею води. Через це в Сімферополі з кранів у будинках людей тече іржава рідина, фільтри забиті піском і мулом.

"Ось така вода в наших трубопроводах Сімферополя. Чистимо сітчастий фільтр в індивідуальному тепловому пункті. Жителі мікрорайону" Жигулін гай "повально скаржаться на якість води з кранів", – написав у Facebook Євген Ковальський.

Проблеми з водою в Криму Facebook

"Вода в Ялті на тені водонагрівача за рік роботи залишила таку накип", – додав Сергій Матвійович.

Проблеми з водою в Криму Facebook

Проблема настільки масова, що чиновники навіть не стали її приховувати. У групі "Вода Криму" в Facebook вони виправдовувалися: все через посилений видобуток води в підземних джерелах.

"У зв'язку з настанням посушливого періоду і малою кількістю води у водосховищах, збільшилася кількість забору води з підземних джерел. Збільшення обсягів і швидкостей подачі води привели до виникнення турбулентного режиму руху води і змиву продуктів корозії з внутрішніх поверхонь мереж, які були законсервовані до цього на 6 років", – сказано у відповіді.

Проблеми з водою в Криму Facebook

Люди впевнені, що їм збрехали. "Причому тут продукти корозії, коли з труб йде глина з піском. Це говорить про те, якої якості вода подається в мережі", – парирував Ковальський.

"Дивно, але "Вода Криму" цього разу не назвала жах, що тече три тижні з кранів городян, нормою", – гірко пожартувала блогерка Роксолана Крим у Twitter.

Проблеми з водою в Криму Facebook

Вона опублікувала кілька фото, які показують, яка якість води в Сімферопольському районі.

Якість води в Криму Роксолана Крим

Якість води в Криму Роксолана Крим

Якість води в Криму Роксолана Крим

Якість води в Криму Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Сімферополя поскаржилися на іржаву воду в кранах. У підприємстві "Вода Криму" пояснили, що відбувається збільшенням паводків, зазначивши, що вода нібито відповідає санітарним правилам і нормам.