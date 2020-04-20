"Влада" Криму через карантин оголосила росіян небажаними гостями

"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що через загрозу коронавірусу не хочуть бачити на півострові гостей з материкової частини РФ.
Про це сказав так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Twitter. Він поскаржився, що через карантин промисловість півострова практично зупинилася, а санаторії закриті.
Коронавірус в Криму
"Працюють лише системоутворюючі підприємства. При цьому підприємства сфери послуг і громадського харчування, на жаль, сьогодні закриті. Чесно кажучи, ніколи не думав, що буду звертатися з таким закликом до наших співгромадян. Однак іншого виходу немає. Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися від приїзду на територію Криму, як в цілях відрядження, так і з метою відпочинку. Усі кримські санаторії і все місця відпочинку закриті", – сказав Аксьонов.
Прошу утриматися від поїздок в Республіку Крим # Крим # Росія # оставайсядома pic.twitter.com/yz3bCuJ7bd- Сергій Аксьонов (@aksenov_sv) April 20, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму кількість хворих на коронавірус продовжує зростати. При цьому там немає апаратів штучної вентиляції легенів, маски в дефіциті, а сам півострів вже давно перетворився на "заповідник пенсіонерів".
В анексованому Криму триває рух поїздів по Керченському мосту в Росію – незважаючи на епідемію коронавірусу. При цьому "влада" вже відмовляються повертатися гроші тим, хто хоче здати квитки.
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