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20 квітня • оновлено в 15:07
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"Влада" Криму через карантин оголосила росіян небажаними гостями

3.8т
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"Влада" анексованого Росією Криму заявила, що через загрозу коронавірусу не хочуть бачити на півострові гостей з материкової частини РФ.

Про це сказав так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Twitter. Він поскаржився, що через карантин промисловість півострова практично зупинилася, а санаторії закриті.

Коронавірус в Криму

Коронавірус в Криму

"Працюють лише системоутворюючі підприємства. При цьому підприємства сфери послуг і громадського харчування, на жаль, сьогодні закриті. Чесно кажучи, ніколи не думав, що буду звертатися з таким закликом до наших співгромадян. Однак іншого виходу немає. Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися від приїзду на територію Криму, як в цілях відрядження, так і з метою відпочинку. Усі кримські санаторії і все місця відпочинку закриті", – сказав Аксьонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму кількість хворих на коронавірус продовжує зростати. При цьому там немає апаратів штучної вентиляції легенів, маски в дефіциті, а сам півострів вже давно перетворився на "заповідник пенсіонерів".

В анексованому Криму триває рух поїздів по Керченському мосту в Росію – незважаючи на епідемію коронавірусу. При цьому "влада" вже відмовляються повертатися гроші тим, хто хоче здати квитки.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Коментарі
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Roma Roma
Roma Roma
ОЙ!!))))))))
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2 из 3 ответов | показать все
Иванова Елена
Иванова Елена
Roma Roma, это только начало))))))))))))
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Виртуальный Странник
Виртуальный Странник
Сташинский Богдан, та ничего. Вроде относительно нормально.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та вы шо. И Москва не хочет видеть людей из матириковой частии РОССИИ?Ой лышенько.
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